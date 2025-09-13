Escapada a las faldas del Poás: esto ofrecen los alojamientos más caros de Airbnb en la zona

El Volcán Poás no solo atrae a miles de visitantes por su impresionante cráter y exuberante biodiversidad. En sus alrededores, entre la neblina y el verdor de la montaña, se esconde una selecta oferta de alojamientos Airbnb. Lejos del bullicio de la ciudad, estas propiedades prometen confort, vistas espectaculares y servicios de primer nivel.

Los Airbnb más caros cerca del Poás no son solo un lugar para dormir; son destinos en sí mismos, pensados para aquellos que buscan una escapada inolvidable en la tranquilidad de la montaña.

Si piensa aprovechar el último fin de semana largo del año para pasear por las cercanías del volcán Poás, le presentamos una lista con las características y beneficios de los cinco alojamientos de mayor precio en las montañas de Alajuela y Heredia cercanas al macizo.

Este artículo está basado en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre, para dos adultos. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 5 de setiembre.

Precio: ¢1.079.542 por 3 noches

¢1.079.542 por 3 noches Capacidad: 8 huéspedes, 5 habitaciones, 5 camas, 4.5 baños

La casa de estilo chalet tiene una vista espectacular a las ciudades de San José y Alajuela. Rodeado de naturaleza en una comunidad cerrada, ubicada a 45 minutos de la ciudad de San José, en las hermosas montañas de la provincia de Heredia. Con una chimenea interior de bioetanol, una terraza al aire libre con una vista increíble a las ciudades y una habitación familiar muy espaciosa, nuestra casa ofrece una experiencia familiar muy única, acogedora y cómoda. Cerca de algunos grandes lugares de interés, como el volcán Poas u otros excelentes lugares para visitar.

Beneficios:

Cocina

Wifi

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Televisor con cable estándar

Lavadora, secadora

Chimenea interna, parrilla

Balcón, patio trasero

Cámaras de seguridad, estacionamiento

Casa de monaña. (Airbnb)

Precio: ¢1.064.548 por 3 noches

¢1.064.548 por 3 noches Capacidad: 11 huéspedes, 6 habitaciones, 8 camas, 3 baños

"Vuelve a conectar con la naturaleza en esta escapada inolvidable. Situado en una granja en funcionamiento, en medio de la paz, la tranquilidad, la flora y la fauna y con vistas te hipnotizará. El ambiente está configurado para hospedar y compartir momentos acogedores, los espacios relajantes proporcionarán un telón de fondo para una experiencia vacacional inolvidable".

Beneficios:

Vista a las montañas y al valle

Cocina

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

TV, mesa de billar

Lavadora, secadora

Lugar para hacer fogata, parrilla, patio trasero

Extintor, detector de humo

Se permiten mascotas

Granja en Heredia. (Airbnb)

Precio: ¢1.019.567 por 3 noches

¢1.019.567 por 3 noches Capacidad: 10 huéspedes, 3 habitaciones, 5 camas, 2.5 baños

Escápate a nuestra nueva cabaña de montaña, en las laderas del volcán Poas, a solo 40 minutos del aeropuerto SJO. Disfruta de unas vistas impresionantes, aire fresco y el ambiente tranquilo de las montañas. Esta casa cuenta con una cómoda sala de estar, cocina totalmente equipada y acogedoras habitaciones, todas con muebles y electrodomésticos nuevos.

Beneficios:

Cocina

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Jacuzzi, agua caliente

Lavadora

Se permiten mascotas

TV, libros y material de lectura

Parrilla, lugar para hacer fogata, zona de comida al aire libre

Cámaras de seguridad en la parte exterior de la propiedad

Cabaña en Poás. (Airbnb)

Precio: ¢672.528 por tres noches

¢672.528 por tres noches Capacidad: 6 huéspedes, 3 habitaciones, 5 camas, 3 baños

"Piso de invitados con todas las comodidades, a 20 minutos del aeropuerto Juan Santamaría. Disfruta de la temperatura y las vistas".

Beneficios:

Cocina

Wifi, TV

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Jacuzzi

Lavadora

Estacionamiento

Apto para fumadores

Suite de invitados. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢636.621 por tres noches

¢636.621 por tres noches Capacidad: 5 huéspedes, 1 habitación, 5 camas, 1 baño

"Ubicado en el pintoresco paisaje de Varablanca, Heredia, ofrecemos una experiencia única donde la naturaleza y el confort se encuentran. A pocos minutos del majestuoso Volcán Poás, nuestro lodge es el lugar ideal para los amantes de la aventura".

Beneficios:

Desayuno a la carta

Wifi, zona de trabajo

Parqueadero Privado

Sala de televisión compartida

Estacionamiento,

Mobiliario exterior, balcón

Caja de seguridad en la habitación

Chimenea privada, calefacción