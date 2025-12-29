Negocios

Lo más leído del 2025 en “El Financiero”: 10 análisis que definieron la agenda de negocios en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Pablo Fonseca

El 2025 expuso como nunca antes las fracturas y desafíos del modelo costarricense, y la atención de nuestros suscriptores lo reflejó con claridad. Los análisis más consultados del año no fueron hechos aislados, sino piezas de un rompecabezas mayor: la preocupación por una economía dual que avanza a dos velocidades, el agotamiento de una estrategia de desarrollo que urge repensar y la brecha educativa que separa a unas pocas “islas de excelencia” pública del resto del sistema, condicionando el futuro de la competitividad nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.