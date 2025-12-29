Lo más leído del 2025 en “El Financiero”: 10 análisis que definieron la agenda de negocios en Costa Rica

El 2025 expuso como nunca antes las fracturas y desafíos del modelo costarricense, y la atención de nuestros suscriptores lo reflejó con claridad. Los análisis más consultados del año no fueron hechos aislados, sino piezas de un rompecabezas mayor: la preocupación por una economía dual que avanza a dos velocidades, el agotamiento de una estrategia de desarrollo que urge repensar y la brecha educativa que separa a unas pocas “islas de excelencia” pública del resto del sistema, condicionando el futuro de la competitividad nacional.

En el terreno corporativo, la lectura se concentró en la supervivencia y la estrategia en mercados saturados. Desde el limbo de identidad de marcas históricas como Masxmenos y la reconfiguración del negocio ferretero, hasta la salida de competidores en el sector bancario y las lecciones de marketing efímero, la audiencia buscó entender las claves de un entorno donde la inercia se castiga. Los artículos evidenciaron que ya no basta con la tradición; la falta de diferenciación clara está pasando una factura alta a los gigantes de antaño.

Finalmente, la incertidumbre impactó directamente la gestión del talento y el patrimonio personal. La llamada “guerra de salarios” en sectores tecnológicos, la comparativa real de ingresos entre el sector público y el privado, y el análisis del “techo” salarial según la edad, se convirtieron en herramientas vitales para navegar el mercado laboral.

A continuación, presentamos los 10 análisis que explicaron estos fenómenos y que usted no debería dejar pasar para entender realmente qué ocurrió en Costa Rica este año.

Guerra de salarios en Costa Rica: cada vez es más difícil retener el talento humano y así le están sacando provecho muchos

En Costa Rica se vive una intensa “guerra de salarios” donde empresas, sobre todo de servicios y tecnología en zona franca, suben agresivamente las ofertas para robarse talento clave, lo que dispara sueldos para ciertos profesionales capaces de saltar de un empleo a otro negociando aumentos, bonos y mejores condiciones, mientras la mayoría de trabajadores sigue con ingresos estancados y ve cómo se agranda la brecha salarial. Al mismo tiempo, las compañías se enfrentan a planillas cada vez más caras, mayor rotación y márgenes presionados, por lo que quienes realmente están ganando esta batalla no son las que solo pagan más, sino las que combinan buen salario con flexibilidad, crecimiento y una cultura atractiva que amarre al talento en el largo plazo.

Islas de excelencia: Estos son los colegios públicos de Costa Rica con mejor desempeño en las pruebas de la UCR y el TEC en los últimos 5 años

Un pequeño grupo de colegios públicos funciona como verdaderas “islas de excelencia” dentro del sistema educativo costarricense: son 17 centros que, durante cinco años seguidos, han estado entre los que obtienen los mejores resultados en las pruebas de admisión de la UCR y el TEC, muy por encima del promedio nacional. El artículo revela quiénes son, dónde están ubicados y qué patrones comparten —como alta exigencia académica, seguimiento cercano al estudiantado y cultura de alto desempeño— y, al mismo tiempo, lanza una alerta incómoda: mientras estas islas demuestran que la educación pública sí puede competir al máximo nivel, también evidencian una brecha creciente frente a la mayoría de colegios del país, donde los estudiantes tienen muchas menos probabilidades de alcanzar esas notas de ingreso y acceder a las mejores oportunidades universitarias.

Masxmenos: analizamos cómo el pionero de los supermercados en Costa Rica quedó atrapado en el limbo

Masxmenos fue el supermercado que cambió la forma de hacer compras en Costa Rica, pero hoy luce desdibujado: mientras Palí y Maxi Palí dominan por precio y Walmart se consolida como la marca fuerte del grupo, esta cadena quedó atrapada en un incómodo limbo, sin identidad clara ni propuesta diferenciada que la haga realmente competir ni como formato premium ni como opción barata. El análisis explora cómo pasó de ser referente y pionero a convertirse en un “mini Walmart” percibido como caro para lo que ofrece, con tiendas que ya no deslumbran, un posicionamiento confuso frente a rivales como Auto Mercado y un lugar cada vez más incierto dentro de la propia estrategia del conglomerado, justo cuando la batalla por el mercado de supermercados es más intensa que nunca.

Masxmenos tiene un lugar cada vez más incierto dentro de la estrategia de Walmart. (Cortesía/Cortesía)

¿Se ganan mejores salarios en el sector público o en el privado? Revisamos qué dicen los datos por nivel de ingreso

El artículo desarma el mito con datos: en Costa Rica es más probable ganar mejor en el sector público que en el privado, porque la “escalera salarial” del Estado se concentra en montos medios y medios–altos, mientras que en las empresas privadas la mayoría de trabajadores se queda en peldaños bajos, cerca o por debajo de los ¢500.000 mensuales. A partir de distribuciones salariales reales, muestra cuántas personas hay en cada tramo de ingreso, qué porcentaje supera el millón de colones, cómo se reparten los salarios formales y en qué medida la estabilidad, los pluses y la estructura de plazas públicas inclinan la balanza a favor del sector estatal, ayudándole al lector a responder una pregunta incómoda pero clave: ¿en cuál escalera está subiendo y hasta dónde puede llegar realmente con su profesión?

Análisis: las lecciones que deja la “fiebre” del helado Paleta Pinito de Dos Pinos para las marcas en Costa Rica

El texto analiza el fenómeno de la “fiebre” de la Paleta Pinito de Dos Pinos y lo convierte en manual express de marketing: muestra cómo la mezcla de nostalgia, escasez planificada y FOMO disparó filas, reventas y conversación orgánica en redes, hasta convertir un helado limitado en objeto de culto. Al mismo tiempo advierte a las marcas nacionales que este tipo de éxito relámpago no se sostiene solo con hype: si no hay producto consistente detrás, capacidad de respuesta, buena experiencia en el punto de venta y una estrategia clara para el “día después” del furor, el mismo público que hoy hace fila mañana puede darle la espalda.

La mezcla de nostalgia, escasez planificada y FOMO disparó filas, reventas y conversación orgánica en redes alrededor de la Paleta Pinito. (Dos Pinos/Dos Pinos)

El fin de una era: por qué a Costa Rica le urge repensar su modelo de desarrollo

El reportaje plantea que Costa Rica llegó al final de una era: el modelo de desarrollo basado en apertura comercial, incentivos fiscales y mano de obra relativamente barata ya no alcanza para sostener crecimiento, atraer inversión de calidad ni reducir desigualdades. El texto explica que, como país de ingreso alto, Costa Rica no puede seguir compitiendo por salarios bajos, sino por productividad, innovación y valor agregado, lo que exige repensar a fondo su estrategia: más inversión en ciencia y tecnología, mejor educación, reformas para hacer al Estado más eficiente y políticas capaces de cerrar la brecha entre sectores ganadores globalizados y un gran grupo de personas atrapadas en empleos informales o de baja productividad.

Economía de Costa Rica se transformó en tres décadas, pero se generó una dualidad que divide al país

El reportaje muestra cómo, en 30 años, la economía de Costa Rica pasó de ser principalmente agrícola y de bajo valor agregado a apoyarse en exportaciones, zonas francas y servicios avanzados, lo que triplicó el ingreso per cápita y posicionó al país como estrella regional, pero al precio de una fuerte dualidad interna. Mientras el sector ligado a regímenes especiales y cadenas globales crece a ritmos de dos dígitos y concentra la inversión y la productividad, el “otro” país —el del régimen definitivo, las pymes, muchas regiones fuera del Gran Área Metropolitana y gran parte del empleo— avanza poco o nada, de modo que el mismo modelo que impulsó el despegue también dejó una economía partida en dos, con brechas claras en salarios, oportunidades y territorio.

¿Quién es quién en el negocio de ferreterías de Costa Rica?

El especial radiografía el mapa del negocio ferretero en Costa Rica y pone nombre y apellido a los grandes jugadores: desde cadenas como EPA y Grupo Materiales, hasta grupos regionales y marcas tradicionales que pasaron de la ferretería de barrio a redes con presencia en varias provincias. Describe quién está detrás de cada marca, en qué zonas son más fuertes, cómo se han diversificado hacia construcción, hogar y remodelación, y qué estrategias usan para crecer en un mercado donde las tiendas más grandes ya superan el millar de colaboradores y compiten no solo por precio, sino por surtido, experiencia de compra y servicios a proyectos profesionales.

¿Tenemos más bancos de la cuenta? Cuatro intermediarios han dejado el negocio en el último año

El artículo se pregunta si Costa Rica tiene más bancos de los que realmente necesita y muestra que, aunque hoy operan 39 entidades que reciben ahorros y prestan dinero, el negocio está cada vez más concentrado: unos pocos gigantes públicos y privados se quedan con la mayor parte de los activos, clientes y utilidades, mientras varios intermediarios pequeños ya abandonaron el mercado en el último año. El texto explica cómo esta “sobresaturación” aparente convive con una rivalidad intensa, fusiones, salidas y cierre de operaciones, y plantea la duda incómoda para el futuro: si el sistema seguirá adelgazando hasta dejar un puñado de grandes bancos dominantes o si aún hay espacio para jugadores de nicho que compitan con especialización, servicio y foco en segmentos desatendidos.

¿Está usted en la edad de su mejor salario? Analizamos 1,5 millones de registros para responder esa pregunta

El reportaje responde, con datos duros de 1,5 millones de registros del Sicere, si usted ya pasó, está entrando o aún no llega a la edad de su mejor salario, mostrando cómo en Costa Rica la curva de ingresos sube con fuerza en los primeros años de vida laboral, alcanza un “techo” claro alrededor de la madurez profesional y luego se aplana o incluso cae conforme se acerca la jubilación. El análisis dibuja esa curva por rangos de edad, revela en qué momento es más probable estar en la franja de salarios altos, cuánto gana la “media tabla” del país y cómo influyen factores como sector (público o privado), educación y tipo de puesto, para que cada lector pueda ubicarse en el gráfico y preguntarse si está aprovechando su pico de ingresos o si todavía tiene espacio (y tiempo) para escalar.