¿Piensa ir a Expomóvil? Revise esta información clave del mercado de vehículos antes de ir a la feria

Durante el último año El Financiero ha ido trabajando en una serie de reportajes que mapean el mercado vehicular costarricense. Con motivo de la Expomóvil, le traemos un compendio de información que incluye cuál es el abanico de vehículos eléctricos disponibles, quién es quién en el negocio de las agencias, el boom de los carros chinos y más.

Mercado vehicular costarricense ha cambiado en los últimos años con el ingreso de marcas chinas y vehículos eléctricos. (Alonso Tenorio)

¿Quién es quién en el mercado de carros?

Entre tantas marcas y distribuidores, entender el mercado automovilístico puede ser un poco engorroso. El Financiero se dio a la tarea de identificar quiénes son las empresas y agencias detrás de los carros que se venden en el país.

En el recuento se encontraron por lo menos 68 marcas y 22 agencias, algunos ya con una tradición extensa en Costa Rica como Purdy (Toyota, Hino, Lexus, Ford, Volkswagen y Subaru), Veinsa (Mitsubishi, SsangYong, Citroen, Peugeot, Maserati, Geely, Mahindra, JMC y Fuso) y Datsun (Nissan), así como otros nuevos participantes que quieren ganarse un nombre con la nueva ola de carros chinos, como Grupo Cori.

En el siguiente reportaje puede conocer más sobre quiénes están detrás de los automóviles en Costa Rica: ¿Quién es quién en el mercado de las 22 agencias y 68 marcas de automóviles de Costa Rica?

Boom chino

El mercado automovilístico costarricense ha sido sacudido en los últimos años con una nueva tendencia de carros chinos. Según datos de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), los vehículos provenientes de China representaron un 29% del total de importaciones de 2023.

No es sorpresa entonces que la marca BYD ocupara el quinto puesto de marcas más vendidas en el territorio nacional durante dicho año. No obstante, este no es un fenómeno exclusivo a Costa Rica, según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, el año pasado este país superó a Japón en cuanto a exportaciones de carros.

Según una recopilación hecha por este medio, hay por lo menos 28 marcas de autos de origen chino. Una buena parte de este fenómeno se debe también a que dicho país asiático ha apostado fuertemente por la de vehículos eléctricos (EVs, por sus siglas en inglés) a precios accesibles.

Para conocer más del fenómeno, puede leer el siguiente artículo: ¿Qué hay detrás del ‘boom’ de carros chinos en Costa Rica? Analizamos la evolución de las marcas, los modelos disponibles y las empresas que los respaldan.

¿Cuáles opciones de autos eléctricos hay?

Este incremento de vehículos provenientes de China ha ayudado a que el mercado de EVs esté en plena ebullición en Costa Rica. Según información del Ministerio de Ambiente y Energía, en los últimos 10 años en el país pasaron de haber 522 EVs a 14.169. Además, el crecimiento se ha notado más en el último año, periodo en el que el número prácticamente se duplicó.

Lo interesante es que no parece que vaya a ser un fenómeno que baje pronto: según datos de Aivema, en el primer trimestre del 2024 los EVs representaron el 16% de todas las importaciones de automotores.

El Financiero recopiló el precio de 79 vehículos eléctricos —la mayoría disponibles en la Expomóvil— que van desde los $16.990 hasta los $149.000.

Si está pensando en adquirir uno por primera vez y no quiere hacer una inversión muy grande, hay 13 vehículos cuyo precio es de $30.000 o menos.

En el siguiente artículo puede encontrar la información completa con el precio de los vehículos: Este es el precio de 79 autos eléctricos que se venden en Costa Rica; la mayoría está en la Expomóvil.

¿Eléctrico o de combustión? ¿Cuál ahorra más?

Uno de los grandes atractivos que suelen tener los EVs es su menor gasto en energía en comparación con un vehículo de combustión. En abril este medio hizo el cálculo para medir, aproximadamente, cuánto dinero al año se podría ahorrar. La ecuación incluyó los gastos de un año por gasolina, electricidad, seguros, marchamos y mantenimiento de un vehículo eléctrico y otro de combustión con precios y características similares y encontró una diferencia anual de alrededor de ¢1,2 millones.

Para conocer más sobre este ejercicio puede leer la siguiente nota: Un vehículo eléctrico nuevo puede ahorrarle ¢1,2 millones en gastos anuales comparado con uno nuevo de gasolina: vea los números.

Red de carga

Uno de los temores que suelen detener la compra de EVs es la carga del vehículo. ¿Qué pasa si se le agota la energía en el camino? Si bien el país todavía tiene mucho por mejorar en infraestructura de carga, ya cuenta con una red lo suficientemente amplia como para que usted pueda encontrar dónde abastecer de electricidad el carro en todas las regiones. De hecho, el cantón con más puntos de carga se encuentra fuera de la Gran Área Metropolitana.

En mayo de 2023 El Financiero recopiló en cuáles cantones tiene más opciones para cargar su vehículo. Puede revisar los hallazgos en la siguiente nota: Estos son los cantones con más estaciones de carga para vehículos eléctricos de Costa Rica.