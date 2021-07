2. No entregue datos a desconocidos: los ciberdelincuentes recopilan información para diferentes propósitos, desde obtener claves y números de cuentas bancarias, fraude, extorsión o robo de información de estrategias de negocios. Ante la duda no acceda a vínculos o links de sitios web ni haga caso de noticias falsas o fake news. Hacerlo expone información sensible personal del negocio: cuentas bancarias, datos de clientes o de proveedores, números de teléfonos de terceros.