La industria de telecomunicaciones, sin embargo, recalca que con la reforma formal no es suficiente si no se cuentan con las bandas requeridas, especialmente en 3.500 MHz. “Mayoritariamente es un buen paso”, dijo José Pablo Rivera Ibarra, gerente de regulación, relaciones institucionales y comunicación de Telefónica Costa Rica. “Recordar que la ruta a 5G no es algo de un único factor ni se resuelve con las reformas —aun acertadas— del PNAF”.