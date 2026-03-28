Tecnología

Otra entidad solicitó información al ICE sobre ‘hackeo’ a sus correos electrónicos

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

El hackeo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) continúa planteando preguntas sobre el nivel de alcance que tuvieron los ciberdelincuentes y si obtuvieron datos privados de los clientes. Dos entidades solicitaron más información a la entidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ICEhackerhackeoataqueciberataqueMicittSutelProdhabdatos
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.