Tecnología

Sector tecnológico de Costa Rica crece más que la industria TIC del resto de la OCDE, pero el país presenta deudas para la IA

El informe de la OCDE proyecta un crecimiento del 7,85% para el sector tecnológico costarricense, superior al del grupo de economías integrantes; en gobernanza tenemos retos que pueden impactar el acceso a la IA.

Por Carlos Cordero Pérez

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El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Costa Rica muestra un dinamismo sobresaliente a nivel internacional, superando el promedio general entre las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".