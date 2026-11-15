Sector tecnológico de Costa Rica crece más que la industria TIC del resto de la OCDE, pero el país presenta deudas para la IA

El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Costa Rica muestra un dinamismo sobresaliente a nivel internacional, superando el promedio general entre las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el informe Perspectivas de la economía y la sociedad digital 2026, elaborado por la OCDE, se proyecta que el valor agregado del sector tecnológico costarricense crecerá un 7,85% durante el presente año. Este porcentaje posiciona al país entre los mercados de mayor expansión de la Organización, muy por encima del crecimiento global estimado del 5% para la industria de las TIC.

A pesar de este escenario favorable en términos económicos, Costa Rica presenta rezagos en varias áreas, en momentos en que se detecta una brecha de adopción tecnológica entre empresas y generaciones.

El documento internacional no muestra datos ni la posición del país en el ranking de la organización sobre la adopción y el uso de la inteligencia artificial (IA) ante la falta de datos oficiales locales.

Localmente, varios estudios particulares detallan el avance de la IA. Un informe de Microsoft indica que Costa Rica alcanzó un 29,7% de adopción de esta tecnología, encabezando la región.

Otro estudio de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) indicó que la mayoría de manufacturas ya usan la IA, pero advirtió sobre brechas y barreras de acceso y uso.

El informe de RED506, elaborado por Shift Porter Novelli para el evento del 25 de noviembre próximo organizado por El Financiero, también revela que la adopción de la IA es una de las fuerzas que configuran el consumo digital en Costa Rica y pasó del 17,8% en 2025 al 29,7% en 2026.

La adopción de la IA ocurre de forma distinta entre empresas y generaciones, por lo que urge elevar su prioridad y medir los resultados de las inversiones públicas en tecnología. (ChatGPT/Generada con IA)

Expansión y brechas globales

A nivel de los países miembros de la OCDE, el informe detalla que un 37% de los individuos y un 20% de las empresas de los países miembros utilizan herramientas de IA generativa. Asimismo, el capital de riesgo destinado a empresas de infraestructura para IA pasó de $54.500 millones en 2024 a $123.900 millones en 2025.

“La adopción de la IA entre las empresas sigue expandiéndose. Pero para aprovechar al máximo el potencial de la IA en términos de productividad y competitividad, debemos asegurarnos de que su adopción se extienda a empresas de todos los tamaños”, declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

De igual forma, la OCDE advirtió sobre las brechas de adopción de la IA entre empresas y generaciones, lo que incrementa el riesgo de que se limiten los beneficios de la transformación digital. Según el informe de la Organización, las grandes empresas tienen más del doble de probabilidades de usar la IA que la empresa promedio, mientras que los jóvenes tienen casi cinco veces más probabilidades que los adultos mayores de usar la IA generativa.

En 2025, la IA fue utilizada por el 20% de las empresas con 10 o más empleados en la OCDE, en comparación con el 52% de las grandes empresas con 250 o más empleados.

Si bien se espera que las empresas más pequeñas reduzcan la brecha en la adopción de la computación en la nube para 2030, se prevé que la brecha en la adopción de la IA persista si no se implementan apoyos específicos. Para finales de la década, la adopción de la IA entre las grandes empresas podría ser casi un 80% superior al promedio de todas las empresas.

A nivel generacional, el uso de IA generativa alcanzó el 37% en 2025, con una mayor adopción entre los grupos más jóvenes, con mayor nivel educativo y mayores ingresos. Los adultos mayores, aunque reducen la brecha de Internet, tienen dificultades con la IA.

En toda la OCDE, el uso de Internet entre las personas de 55 a 74 años aumentó del 58% en 2015 al 87% en 2025.

Sin embargo, solo el 14% de los adultos mayores declaró usar la IA, en comparación con el 68% de los jóvenes de 16 a 24 años. Entre los adultos mayores, el 43% declaró no ver la necesidad de la IA, mientras que otros citaron la falta de habilidades (12%) o de conocimiento (9%).

En ese contexto, toman relevancia los esfuerzos públicos. Según el informe de la OCDE, basado en 1.497 iniciativas políticas identificadas en 42 países en 2025, el rápido cambio tecnológico transforma la formulación de políticas digitales, pasando de enfoques neutrales en cuanto a la tecnología a la determinación de políticas específicas para cada tecnología.

La IA fue la tecnología digital más citada en las iniciativas políticas de 2025. Las tecnologías cuánticas, los semiconductores y los satélites también cobran mayor protagonismo desde 2023.

En todos los países miembros de la OCDE, la prioridad principal es el gobierno digital. La ciberseguridad también se ha convertido en una alta prioridad.

Y la responsabilidad de las estrategias digitales también se transfirió a ministerios digitales especializados (60%), un relevante avance en una década: en 2016 solo el 24% de los países lo hizo así.

¿Y Costa Rica?

En el ámbito de la política pública, la estrategia de Costa Rica presenta importantes similitudes con el resto de la región, pero también deudas significativas en el monitoreo de sus resultados.

El informe destaca que el país colocó la inclusión digital como una de sus tres principales prioridades, una tendencia que comparte con Argentina, Brasil, Chile y Colombia. La razón es evidente, pues en la región las brechas de acceso a las TIC no se reducen o lo hacen lentamente.

Costa Rica sí sigue los pasos de la mayoría de las economías avanzadas al establecer una “Estrategia de Transformación Digital 2023-2027” liderada por un ente especializado: el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

En la actualidad, un 60% de los países de la OCDE centralizan sus decisiones tecnológicas en un ministerio especializado, un modelo que comparte con naciones como Japón, España y el Reino Unido.

Sin embargo, el punto más crítico para la gobernanza digital en Costa Rica radica en la evaluación de sus políticas, un problema que también ocurre en Argentina, Canadá, Colombia y Dinamarca.

Aunque nuestro país cuenta con seguimiento y metas cuantitativas, a diferencia del 86% de las naciones de la Organización, hay problemas en la medición de la efectividad de los fondos y esfuerzos invertidos en el cierre de la brecha tecnológica.

Enfrentar esos retos es crucial para evitar que las brechas de adopción de la IA se profundicen.