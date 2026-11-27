El protocolo notarial es un documento legal y auditable que permite registrar legalmente las escrituras por los traspasos de propiedades (incluyendo terrenos, viviendas y vehículos), dando seguridad jurídica a los actos y contratos otorgados. Su custodia y propiedad se mantienen bajo la guarda y responsabilidad del notario.

En él se reúnen, en tomos encuadernados o en registros foliados y numerados en orden cronológico o sucesivo, las escrituras públicas (compraventas, hipotecas, constituciones de sociedades, entre otras), testamentos y herencias, matrimonios, poderes, contratos, actas y protocolizaciones que permiten la incorporación formal de documentos privados o judiciales en el registro notarial.

Pero un error en su elaboración, de fondo o de forma, implica tener que realizar correcciones adicionales, justificarlas y, en todo caso, llevar a cabo reprocesos mediante acciones que ocupan tiempo y recursos. Cada hoja mal impresa es tiempo y material perdidos y cada error obliga a empezar de nuevo.

Entre los fallos más comunes se encuentran escribir mal un nombre o un apellido, una cédula (algunas personas todavía usan números de siete dígitos y sin ceros en medio), inconsistencias en el estado civil (la persona aparece soltera en un lado y luego casada), una configuración equivocada de los testimonios (que tienen una calibración distinta), y de la fuente y del tamaño de la letra. Estas situaciones son más difíciles de detectar cuando los documentos son muy extensos.

Al identificarlos, se debe agregar una nota detallada con la corrección para poder oficializar la operación y el documento ante la Dirección Nacional de Notariado.

“El protocolo tiene que ser íntegro. Si te saltaste algo, si lo escribiste mal, si hay un nombre malo, hay que hacer la corrección y la justificación aun cuando el notario esté muy ocupado”, advirtió Ronald Rojas, fundador de Protocolo Fácil junto con su esposa María José Solórzano y su hermano Rodolfo Rojas en San Ramón de Alajuela. La iniciativa cuenta con cinco colaboradores.

Protocolo Fácil es un software que incluye IA para revisar inconsistencias del documento legal y ajusta el texto a los márgenes y los reglones correspondientes. (Reproducción EF /Reproducción EF modificada con IA)

Antes, Rojas cofundó en 2018 la empresa Facto Consulting para ofrecer la factura electrónica a diferentes tipos de profesionales independientes, la cual todavía se comercializa cumpliendo con la versión 4.4 emitida por el Ministerio de Hacienda. Este servicio cuenta con unos 3.500 clientes.

En 2020, durante la pandemia, Facto Consulting lanzó un código QR para menús virtuales en restaurantes, que facilitaba su actualización inmediata y el cumplimiento de los protocolos sanitarios de la época. La comercializaron como Menú Online.

Además, la empresa ofrece aplicaciones para la industria a nivel de gestión (tipo ERP conocido como Odoo) y de gestión de clientes (CRM) para empresas y otra aplicación denominada Facto Tools.

Facto Tools, disponible para Android, permite a los profesionales independientes cumplir con las obligaciones fiscales y facilita tareas como la identificación de los servicios en los comprobantes electrónicos con base en el Catálogo de Bienes y Servicios (CAByS).

“El protocolo tiene que ser íntegro”, advirtió Ronald Rojas, cofundador de Protocolo Fácil. (Protocolo Fácil/Protocolo Fácil)

Solución notarial

La nueva solución se dirige a casi 11.000 notarios que ejercían esta profesión a inicios de 2025, según la Dirección Nacional de Notariado.

Se denomina Protocolo Fácil y su membresía tiene un costo de ¢80.000 al año. Surgió al detectarse, en conversaciones con los abogados y notarios que son clientes del sistema de facturación (unos 300 usuarios en ese sector), la necesidad de una solución para la revisión e impresión de los protocolos notariales.

“Vean, ustedes son un sistema de facturación, ¿por qué no hacen un sistema que nos ayude con los protocolos?”, cuenta Rojas que plantearon sus clientes.

La herramienta, desarrollada desde 2024 en Amazon Web Services (AWS), permite la revisión del protocolo para detectar errores e inconsistencias antes de imprimir, de forma que no tenga que redactar una corrección. Tal revisión se realiza aprovechando la tecnología de inteligencia artificial (IA), específicamente de la plataforma Gemini de Google.

Además, se configura para que cumpla los requerimientos formales de presentación e impresión, tales como la ubicación del texto entre los márgenes establecidos y en los espacios correspondientes, como cuando un nuevo documento debe ubicarse a partir del renglón 18, por ejemplo. “No puedes equivocarte”, reiteró Rojas.

En el mercado hay otras herramientas internacionales similares, como Protocolaris, Tirant, Protocolo Notarial y Notelex. Según Rojas, Protocolo Fácil se diferencia por su costo menor, la capacidad para ajustar el sistema a lo que necesitan los notarios en Costa Rica y su sencilla interfaz. “Procuramos simplificar la solución”, recalcó Rojas.

En Costa Rica también se comercializan otras soluciones dirigidas a los abogados, como Ociann y Globalex.

Este trabajo se repite durante todo el año, cada vez que el notario debe cumplir con la entrega de índices y tomos impresos ante el Archivo Notarial. De esa forma, el profesional puede invertir en atender más clientes y hacer crecer su oficina, “en lugar de pelear con la impresora”.

Además de facilitar la impresión del protocolo, la herramienta ofrece otros servicios, como noticias, información, notificaciones y cálculo de honorarios, para lo cual se activa una extensión desde la Chrome Web Store.

Para utilizar Protocolo Fácil, se descarga el sistema desde la tienda de aplicaciones de Microsoft y se puede utilizar sin costo durante 30 días. Según Rojas, el 97% de las descargas funcionan sin tener que realizar ninguna operación técnica adicional, pues la herramienta tiene la capacidad para identificar y autoconfigurarse en los 30 modelos de impresoras que más usan los notarios. Próximamente se dispondrá para computadoras Mac y para las que trabajan con el sistema operativo Linux.

La redacción del protocolo se puede realizar en diferentes aplicaciones o ambientes, como un procesador de texto. En este caso, una vez concluido, se copia y pega en el sistema Protocolo Fácil. También se puede redactar directamente, con la facilidad de que la herramienta incluye un editor que subraya errores de digitación y de ortografía.

Una vez concluido, se hace clic en el botón de impresión correspondiente, el cual genera un resumen en una columna a la derecha de la pantalla donde señala los datos incongruentes y los errores.

Luego, para la impresión definitiva, realiza la calibración o el ajuste del texto al espacio del protocolo donde debe iniciarse.

El plan es ofrecer, más adelante, otras herramientas que permitan contar con una oficina virtual, la cual incluiría respaldos de escrituras y otros documentos, gestión de operaciones y facturación.