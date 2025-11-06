BRANDVOICE
contenido patrocinado

adidas presenta la nueva camiseta de Costa Rica: Una celebración del Pura Vida

La nueva camiseta de local estará disponible a partir del 6 de noviembre, en tiendas adidas, distribuidores oficiales y en línea a través de adidas.com.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: adidas








ADIDASCOSTA RICACAMISETASELECCIÓNPURA VIDANSC
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.