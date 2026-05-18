CENTRIC abre Torre B con acceso anticipado para primeros compradores

El proyecto inmobiliario CENTRIC continúa avanzando en su nueva etapa de desarrollo y anunció oficialmente la apertura de su Torre B, con la que busca ofrecer una propuesta diferente de residencia y estilo de vida en el este de San José.

Ubicado cerca de zonas como Barrio Escalante, universidades y principales ejes viales, el proyecto apuesta por integrarse activamente con la comunidad y no funcionar como un desarrollo aislado.

Tras el éxito obtenido con la primera torre, CENTRIC dio paso a esta nueva etapa con un concepto de uso mixto que combina vivienda, comercio y servicios en un mismo entorno urbano. La propuesta busca que las personas puedan acceder a lo que necesitan a pocos minutos caminando, reduciendo la dependencia del vehículo y el tiempo invertido en presas.

CENTRIC

CENTRIC informó además que la apertura de Torre B se encuentra bajo un esquema de acceso anticipado, una etapa inicial de comercialización en la que los primeros 15 compradores podrán acceder a condiciones preferenciales y precios más bajos, con unidades disponibles desde los $178.000.

“Luego de esta etapa, los precios incrementarán. Este modelo permite a inversionistas y futuros residentes ingresar en el momento más estratégico del proyecto, capturando valor desde sus primeras fases”, señaló la empresa en un comunicado.

Aunque el proyecto todavía se encuentra en desarrollo, ya cuenta con validación del mercado tras la respuesta obtenida en su primera etapa, por lo que representa una oportunidad relevante dentro de la propuesta inmobiliaria.

CENTRIC

CENTRIC es un proyecto desarrollado por BLD que busca alinearse con nuevas dinámicas urbanas, apostando por la cercanía, la eficiencia y la conexión como parte de la experiencia para quienes lo habitan.

Para más información, CENTRIC ofrece sus canales de información oficiales para que todos aquellos que deseen acceder a una asesoría directa y hasta agendar una cita pesonalizada.