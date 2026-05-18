BRANDVOICE
contenido patrocinado

CENTRIC abre Torre B con acceso anticipado para primeros compradores

Este proyecto habitacional ubicado en el Este de San José dará condiciones preferenciales a los primeros 15 compradores.

Por Alejandro Monge

Presentado por: CENTRIC








Torre CentricBienes Raíces Costa RicaCondominio San José
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.