Aquella imagen hollywoodense del hacker como un genio de la informática que opera en la oscuridad, a altas horas de la madrugada, para vulnerar sistemas complejos, es cosa del pasado. Los peligros para las empresas están más vigentes que nunca y, así como la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cotidiana en todos los sectores laborales, también está siendo aprovechada por quienes buscan hacer daño y secuestrar información.

Bajo la premisa de que “la tecnología es invisible hasta que deja de funcionar”, Rafael Quirós, director comercial de IFX Networks, estuvo presente en el evento RED506 de El Financiero, donde encendió las alertas sobre el costo real de la indisponibilidad operativa y la urgencia de blindar los datos corporativos ante ataques cada vez más automatizados.

El fin del hacker tradicional

Según explicó Quirós, el acceso masivo a herramientas de inteligencia artificial eliminó las barreras técnicas que antes frenaban el cibercrimen. Lo que hace una década le tomaba a un programador experimentado meses o hasta un año de desarrollo, hoy puede ejecutarse en cuestión de minutos.

“Hoy una persona con conocimiento básico descarga herramientas de IA y, mediante un simple prompt, ejecuta lo que se requiere para vulnerar una compañía sin saber programar”, advirtió Quirós.

Rafael Quirós, director comercial de IFX en conversación con el editor de El Financiero, Luis Cardoce, durante RED506.

El impacto de esta automatización ya se refleja en cifras globales. Los datos expuestos por el especialista apuntan a que entre 2025 y 2026 el rango de ciberataques creció un 80%, con un promedio que asciende a los 2.200 intentos de intrusión por semana en cada empresa.

El costo que tienen estos ataques es transversal. No se trata únicamente de dinero sacado de las cuentas tipo fraude, sino de lo que pierde una empresa cuando su núcleo es vulnerado y queda fuera de operaciones a causa de un ciberataque. Las pérdidas son millonarias y la organización queda paralizada, indispuesta y sin posibilidad de operar hasta que el problema se solucione, lo cual puede tardar horas, días o meses.

“Hemos conversado con compañías que han llegado a estar paralizadas hasta dos meses. Pierden bases de datos, información de productos, planillas, históricos y ventas”, agregó.

“A mí no me va a pasar”

Esta es una de las premisas más escuchadas. Las personas suelen pensar que su organización no es objeto de interés de los hackers y lo cierto es que nadie está exento de sufrir las consecuencias de estos malintencionados. Solo en los últimos días, entidades como la CIA y el FBI en Estados Unidos recibieron intrusiones de este tipo, reportaron medios internacionales. Con esto presente, ¿cómo es que todavía subestimamos y pensamos que no estamos expuestos a estos ataques?

“Las tecnologías de información son importantes cuando la disponibilidad afecta el revenue, afecta el impacto reputacional y todo eso es importante conversar cuando eso se da y llega como un incendio a la mesa de la junta directiva, o cuando llega de forma preventiva y se puede conversar a tiempo”, indicó.

No guarde la llave de repuesto del carro dentro del mismo carro

Frente a este panorama, el llamado que realizan desde IFX Networks es dejar de ser reactivos y adoptar un enfoque preventivo, similar a un chequeo médico de rutina antes de que aparezcan los síntomas graves, con auditorías, diagnósticos de madurez y pruebas de penetración para identificar y cuantificar el riesgo.

Además, dio una regla de oro para sobrevivir a un eventual secuestro de datos y es mantener respaldos fuera de la empresa; guardar las copias de seguridad dentro de la misma red o servidor de la compañía es un error fatal.

“Tener un respaldo dentro de la misma compañía es como dejar las llaves de repuesto del carro en la guantera: cuando te quedás afuera, no te sirven de nada”, ilustró.

No basta con contar con un respaldo de la información y alojarlo fuera de la empresa, ya sea en un centro de datos o en una infraestructura de nube como la de IFX. Una estrategia efectiva de protección de datos debe contemplar mecanismos de recuperación y la ejecución de simulacros periódicos que permitan validar la integridad de la información y la capacidad de restablecer las operaciones ante una eventual emergencia.

El verdadero valor de un respaldo no radica en tenerlo, sino en la capacidad de recuperarlo de manera oportuna y efectiva cuando el negocio más lo necesita. No probar periódicamente estos mecanismos puede generar una falsa sensación de seguridad y comprometer la continuidad operativa de la organización.