Las organizaciones enfrentan el reto de diferenciarse, generar confianza y responder a las expectativas de sus públicos. Ante este escenario, la comunicación requiere visión estratégica y conocimiento del negocio para generar valor más allá de la visibilidad.

Con más de 25 años de experiencia de sus socios y una operación regional en Centroamérica y el Caribe, Amplify it es una consultora estratégica que conecta comunicación, reputación y objetivos empresariales. “La comunicación no puede entenderse como un fin en sí mismo. Su verdadero valor está en cómo contribuye a los objetivos del negocio, fortalece la confianza y permite construir relaciones relevantes con los públicos”, señala Andrea Hernández Calvo, directora estratégica de la consultora.

El equipo de Amplify it comparte una misma visión, trabajar de cerca con sus clientes, sumar conocimientos y construir soluciones que generen valor.

Su modelo de trabajo parte de comprender los desafíos y las prioridades de cada organización para anticipar necesidades, identificar oportunidades y aportar criterio a las decisiones del negocio. Amplify it trabaja como una extensión de los equipos internos de sus clientes, acompañándolos en el desarrollo de estrategias, la gestión de la reputación, las relaciones públicas y la formación del personal.

Esta visión también se refleja en Amplify The Future, plataforma de responsabilidad social corporativa implementada en 2026, que integra compromisos ambientales, sociales y de gobernanza. Entre sus avances destacan la medalla de Bronce EcoVadis, una evaluación internacional que reconoce la gestión responsable de las empresas en ámbitos como sostenibilidad, ética y prácticas operativas, y que sitúa a la compañía entre el 35% de las organizaciones mejor puntuadas por esta entidad durante los últimos 12 meses.

También sobresale la meta de reducir un 42% sus emisiones de CO₂para 2030, validada por Science Based Targets Initiative (SBTi), organización que valida objetivos de reducción de emisiones alineados con la evidencia científica y las metas climáticas globales. Amplify The Future impulsa además, iniciativas de reciclaje y voluntariado con ONG’s, así como prácticas de gobernanza que incluyen beneficios corporativos, formación continua, horarios flexibles y bonificaciones por desempeño. Estas acciones se complementan con la certificación PYME Costa Rica.

Su trayectoria comprende más de 2.000 proyectos desarrollados y US$26 millones en valor mediático generado para sus clientes, en distintas industrias relacionado con posicionamiento y reputación corporativa.

Desde Costa Rica, Amplify it desarrolla estrategias para siete países de Centroamérica y el Caribe, mediante equipos locales y aliados estratégicos que permiten adaptar cada acción a las particularidades de los mercados.

“Vamos más allá de hacer comunicación. Hoy somos parte de las mesas de decisión de nuestros clientes, aportando estrategia, dirección al negocio y generando valorar a las organizaciones y su entorno”, concluyó Hernández.

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