Más de 23.600 personas de Acosta contarán con una moderna sede de salud construida por el Fideicomiso CCSS/BCR

El Banco de Costa Rica (BCR), por medio del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR, finalizó la construcción y el equipamiento de la nueva sede del Área de Salud de Acosta, ubicada en el distrito de San Ignacio. La edificación, de 6.331,92 metros cuadrados, beneficiará a 23.629 personas adscritas, según la proyección al 2030, de las comunidades de Cangrejal, Guaitil, San Ignacio y Vuelta Jorco.

El proyecto alcanzó el 100% de avance en construcción y equipamiento, y actualmente se encuentra en el proceso de puesta en marcha, etapa previa a que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inicie la atención de pacientes en las nuevas instalaciones.

La nueva sede del Área de Salud de Acosta cuenta con más de 6.300 metros cuadrados de construcción en San Ignacio y beneficiará a más de 23.600 personas del cantón.

Servicios integrales bajo un mismo techo

La nueva sede corresponde a un Área de Salud Tipo 1 que concentra los servicios administrativos y de apoyo al diagnóstico y tratamiento. Entre sus servicios destacan:

Servicio de urgencias y camas de observación

Consulta externa y consultorios de medicina de apoyo

Laboratorio clínico y farmacia

Odontología, Medicina Familiar y Comunitaria, Nutrición, Psicología, Trabajo Social y Enfermería

Cuidados Paliativos

Tres EBAIS concentrados

“Con esta infraestructura, la población contará con espacios más adecuados, seguros, accesibles y dignos, tanto para las personas usuarias como para el personal de salud. La nueva sede permitirá fortalecer la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación, con beneficios que alcanzan a cada paciente, a sus familias y a toda la comunidad”,mencionó Julio César Trejos, Gerente General del BCR.

Fideicomiso CCSS/BCR Las obras de infraestructura y equipamiento alcanzaron el 100% de avance.

Una edificación sostenible

El edificio incorpora criterios de sostenibilidad conforme a la Directriz N.° 050-MINAE. Su diseño integra áreas verdes con vegetación local, aprovecha la iluminación y la ventilación natural, e incluye dispositivos sanitarios eficientes, captación de aguas pluviales y calentadores solares. Además, se priorizaron materiales duraderos y una adecuada gestión de residuos, medidas que favorecen el confort de los usuarios, la eficiencia energética y la protección del ambiente.

La obra fue desarrollada a través del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR para brindar cobertura médica a las comunidades de Cangrejal, Guaitil, San Ignacio y Vuelta Jorco.

Trabajo interinstitucional

El desarrollo del proyecto contó con la articulación de la CCSS, el BCR, la Municipalidad de Acosta, el ICE, Kölbi, el AyA, el MINAE y Coopesantos. Su misión es lograr una atención integral en salud con oportunidad, eficiencia, eficacia, confiabilidad, humanismo y equidad, por medio de acciones de promoción, prevención, curación, rehabilitación, investigación y docencia en el primer y segundo nivel de atención.

“Esta nueva sede de la CCSS constituye una inversión estratégica para Costa Rica, orientada a mejorar la calidad de vida de la población y a fortalecer la cohesión social y la capacidad del país para responder a los desafíos presentes y futuros en salud pública”,concluyó Carlos Arburola, Jefe de Fideicomisos de Obra Pública del BCR.

El diseño de la edificación incorpora criterios sostenibles como captación de aguas pluviales, calentadores solares y aprovechamiento de luz y ventilación natural.