Más de 23.600 personas de Acosta contarán con una moderna sede de salud construida por el Fideicomiso CCSS/BCR

Presentado por: BCR
El Banco de Costa Rica (BCR), por medio del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR, finalizó la construcción y el equipamiento de la nueva sede del Área de Salud de Acosta, ubicada en el distrito de San Ignacio. La edificación, de 6.331,92 metros cuadrados, beneficiará a 23.629 personas adscritas, según la proyección al 2030, de las comunidades de Cangrejal, Guaitil, San Ignacio y Vuelta Jorco.
El proyecto alcanzó el 100% de avance en construcción y equipamiento, y actualmente se encuentra en el proceso de puesta en marcha, etapa previa a que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inicie la atención de pacientes en las nuevas instalaciones.
Servicios integrales bajo un mismo techo
La nueva sede corresponde a un Área de Salud Tipo 1 que concentra los servicios administrativos y de apoyo al diagnóstico y tratamiento. Entre sus servicios destacan:
- Servicio de urgencias y camas de observación
- Consulta externa y consultorios de medicina de apoyo
- Laboratorio clínico y farmacia
- Odontología, Medicina Familiar y Comunitaria, Nutrición, Psicología, Trabajo Social y Enfermería
- Cuidados Paliativos
- Tres EBAIS concentrados
“Con esta infraestructura, la población contará con espacios más adecuados, seguros, accesibles y dignos, tanto para las personas usuarias como para el personal de salud. La nueva sede permitirá fortalecer la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación, con beneficios que alcanzan a cada paciente, a sus familias y a toda la comunidad”,mencionó Julio César Trejos, Gerente General del BCR.
Una edificación sostenible
El edificio incorpora criterios de sostenibilidad conforme a la Directriz N.° 050-MINAE. Su diseño integra áreas verdes con vegetación local, aprovecha la iluminación y la ventilación natural, e incluye dispositivos sanitarios eficientes, captación de aguas pluviales y calentadores solares. Además, se priorizaron materiales duraderos y una adecuada gestión de residuos, medidas que favorecen el confort de los usuarios, la eficiencia energética y la protección del ambiente.
Trabajo interinstitucional
El desarrollo del proyecto contó con la articulación de la CCSS, el BCR, la Municipalidad de Acosta, el ICE, Kölbi, el AyA, el MINAE y Coopesantos. Su misión es lograr una atención integral en salud con oportunidad, eficiencia, eficacia, confiabilidad, humanismo y equidad, por medio de acciones de promoción, prevención, curación, rehabilitación, investigación y docencia en el primer y segundo nivel de atención.
“Esta nueva sede de la CCSS constituye una inversión estratégica para Costa Rica, orientada a mejorar la calidad de vida de la población y a fortalecer la cohesión social y la capacidad del país para responder a los desafíos presentes y futuros en salud pública”,concluyó Carlos Arburola, Jefe de Fideicomisos de Obra Pública del BCR.
Para
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