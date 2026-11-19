El consumo eléctrico dejó de ser únicamente un rubro dentro de los gastos operativos de Compre Bien para convertirse en una variable estratégica de su gestión empresarial. La cadena de supermercados identificó en la eficiencia energética una oportunidad para reducir costos, mejorar sus operaciones y fortalecer su competitividad, mediante un modelo que combina generación solar, medición, mantenimiento y participación de colaboradores y proveedores.

La decisión respondió a una realidad propia de la industria: mantener en funcionamiento sistemas de refrigeración, iluminación, aire acondicionado y equipos para la preparación de alimentos representa una demanda importante de electricidad. En el caso de Compre Bien, este servicio llegó a representar aproximadamente un 20% de sus costos operativos, a nivel de energía, lo que motivó a la organización a buscar alternativas para optimizar el consumo.

Ahorro del 40%

La iniciativa comenzó en 2019 con un proyecto piloto de paneles solares en Palmares. Después de evaluar su funcionamiento y rentabilidad, la empresa decidió extender la experiencia a otros establecimientos. Actualmente, los sistemas fotovoltaicos generan un ahorro aproximado del 40% en el consumo de energía, según los datos compartidos por la compañía. — Adrián Barquero, gestor de proyectos de Compre Bien.

La experiencia también abrió la puerta a una gestión más estructurada. Con el acompañamiento de expertos de amplia experiencia de Grupo Ingesa, Compre Bien avanzó hacia la implementación de un sistema de gestión de energía basado en la norma ISO 50001, que permite establecer indicadores, identificar los principales usos de electricidad y dar seguimiento a las oportunidades de mejora.

Representantes de Compre Bien e Ingesa mantienen los controles para garantizar la eficiencia energética.

En 2024 obtuvo la certificación para cinco establecimientos: Palmares, Esparza, Cañas, Grecia y San Carlos. El siguiente objetivo es incorporar Nicoya, con el propósito de extender el modelo a los seis supermercados de la corporación.

Medir para tomar decisiones

Uno de los principales cambios fue pasar de revisar cuánto se pagaba en el recibo eléctrico a comprender dónde, cómo y por qué se consume la energía.

El sistema contempla seis circuitos de medición por sede, lo que permite analizar diferentes usos eléctricos e identificar oportunidades de optimización. Este seguimiento resulta especialmente importante en los equipos de refrigeración, conocidos internamente como paralelas, que figuran entre los principales consumidores de energía de los supermercados.

La eficiencia energética involucra nuevos controles en todos los equipos de refrigeración.

La cadena de frío es indispensable para conservar los alimentos, por lo que no se trata simplemente de reducir el funcionamiento de los equipos, sino de garantizar que trabajen bajo condiciones adecuadas y con el menor consumo posible.

Para ello, la empresa implementó controles de temperatura, registros operativos y revisiones periódicas. También trabaja con sus proveedores para garantizar el mantenimiento de las cámaras de refrigeración que están instaladas en los supermercados.

Uno de los principales retos fue conocer cómo se comporta energéticamente cada supermercado, porque no todos tienen las mismas condiciones. Influyen el tránsito de clientes, los horarios, la ubicación geográfica y hasta los factores climáticos. — Rocío Fernández, jefatura financiera administrativa.

La medición también permitió identificar que no todos los proyectos de generación solar ofrecen los mismos resultados. En San Carlos, por ejemplo, la instalación fotovoltaica presentó dificultades particulares, por ejemplo, las características curvas del techo, además de otros factores relacionados con el diseño.

Colaboradores del Súpermercado Compre Bien junto a Roberto Vargas (camisa blanca) gestor de Ingesa.

En contraste, en Esparza la generación solar permitió compensar parte del consumo adicional asociado a la incorporación de aire acondicionado, una mejora orientada a ofrecer un ambiente más agradable para los clientes.

Inversiones y cambios operativos

La gestión energética también comenzó a influir en las decisiones de compra y mantenimiento de la compañía.

Actualmente, uno de los criterios para adquirir nuevos equipos es su eficiencia energética. La organización utiliza referencias de eficiencia para evaluar las opciones disponibles y busca anticipar la sustitución de aquellos dispositivos que puedan incrementar el consumo por deterioro o funcionamiento inadecuado.

La estrategia incluye acciones cotidianas, como apagar equipos que no se utilizan, controlar los horarios de iluminación, cerrar las cortinas de las cámaras refrigeradas y valorar la instalación de sensores de movimiento.

Estas medidas se complementan con una mayor participación de los proveedores, a quienes se les solicita realizar mantenimientos preventivos y ajustes en sus equipos. El objetivo es reducir las intervenciones correctivas y evitar que una falla o un deterioro se traduzca en mayores gastos eléctricos.

Cinco de los seis Súpermercados Compre Bien ya cuentan con páneles solares.

La empresa también ha evaluado oportunidades relacionadas con sistemas de almacenamiento mediante baterías, como parte de su análisis de alternativas para optimizar el aprovechamiento energético. Estas posibilidades se enmarcan en una estrategia de evaluación de nuevas tecnologías e inversiones.

Una cultura que involucra a toda la operación

La implementación de la ISO 50001 también implicó un cambio en la forma de trabajar de la organización. El proceso requiere la participación de distintas áreas, entre ellas finanzas, auditoría, gestión de proyectos y administración de los puntos de venta. — Roberto Vargas, gestor de Ingesa.

Alrededor de 300 colaboradores han sido involucrados en las iniciativas de capacitación y sensibilización. Los administradores de cada supermercado tienen la responsabilidad de transmitir las directrices y dar seguimiento a las prácticas de ahorro.

El trabajo se extiende a los clientes, mediante rótulos y mensajes que promueven el uso adecuado de las puertas de refrigeración, así como a los socios comerciales, cuyo personal también debe conocer los estándares establecidos.

Uno de los desafíos es mantener esta cultura a pesar de la rotación de personal en los establecimientos. Por eso, la compañía reconoce que la capacitación no puede ser una actividad aislada, sino un proceso continuo que permita incorporar a quienes ingresan y reforzar los conocimientos de quienes ya forman parte de la organización.

Además, la evaluación de los resultados busca trascender el ahorro monetario. La empresa considera otros beneficios, como la reducción del impacto ambiental, la optimización de los equipos y las mejoras en la experiencia de compra.

Los controles de los equipos son constantes y rigurosos.

Mejora continua como siguiente etapa

Para Compre Bien, la certificación ISO 50001 no representa un punto de llegada. La norma establece una dinámica de revisión y mejora continua que obliga a identificar nuevas oportunidades de eficiencia, establecer objetivos y comprobar los resultados.

Entre las acciones que se proyectan están la incorporación del sexto supermercado al sistema, la optimización de los equipos de refrigeración, las mejoras en iluminación y la sustitución progresiva de dispositivos por alternativas más eficientes.

La compañía también busca fortalecer el seguimiento de sus indicadores para que la alta dirección pueda evaluar el aporte económico y energético de cada iniciativa y orientar las inversiones futuras.

Con esta estrategia, Compre Bien procura consolidar un modelo en el que la gestión de la energía forme parte de las decisiones cotidianas del negocio. El propósito es que la eficiencia no dependa únicamente de la instalación de paneles solares, sino de una operación capaz de medir, controlar y mejorar continuamente el uso de sus recursos.