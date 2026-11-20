Fue hace 20 años con la apertura de su primera tienda en Guayabos de Curridabat donde todo empezó, Fresh Market abrió por primera vez sus puertas con el objetivo de venir a dar una solución en las compras de conveniencia a la familia tradicional y a la moderna, y ahora gracias a la propuesta y una respuesta positiva del público ya cuentan con 50 punto de venta.

Su más reciente apertura se dio en Avenida Escazu donde reafirmaron su evolución estratégica que pasó de resolver las compras rapidamente de las personas a convertirse en un sitio ideal para el relleno del hogar. Ese giro responde a los hábitos actuales de consumo que ahora cuenta con hogares más reducidos y la búsqueda de soluciones rápidas cerca de casa o del trabajo.

La tienda número 50 de Fresh Market, en Avenida Escazú, ofrece todo lo necesario tanto como para residentes y visitantes de este proyecto.

“Pasamos de ser conveniencia a ser proximidad. Somos el punto perfecto entre la conveniencia y el supermercado”, afirma el vocero, tras destacar también su rol pionero en delivery, canal con el que entregan miles de pedidos diarios en minutos”, comentó José Carlos Hernández, director comercial de Grupo del Este

Sostener una oferta de perecederos y comida lista en 50 puntos de venta (49 en la GAM y uno en Jacó) exige músculo logístico. Fresh Market opera bajo la estructura de Grupo del Este, corporación que alcanza cuatro décadas de trayectoria con más de 1.700 colaboradores y supera los 127 locales en el país al sumar su marca hermana AMPM. La compañía controla su cadena de suministro mediante un centro de distribución propio y plantas especializadas de panadería, comida preparada y frutas y verduras.

El formato de proximidad de Fresh Market integra una sólida propuesta de valor y precio. Esto se evidencia en sus cinco plataformas semanales de promociones como Miércoles de canasta o A precios de feria, con más de 4.500 productos en delivery y su programa de lealtad FreshLovers, el cual devuelve entre el 1% y el 5% en compras según el nivel de consumo mensual del cliente.

Hernández explicó a fondo las claves detrás de esta evolución y el agresivo plan de expansión dentro y fuera de la Gran Area Metropolitana que proyectan bajo la consigna “50 y contando”:

¿Dónde está hoy Fresh Market y qué lugar quiere ocupar en la compra del hogar?

Hoy tenemos un liderazgo muy marcado en el mercado de proximidad gracias a una robusta propuesta de valor. Desde que abrimos la primera tienda en 2006, evolucionamos de la mano de la innovación y los estilos de vida para acercarnos a las necesidades del hogar.

Para el hogar moderno, compuesto por núcleos de una a tres personas que buscan rapidez y practicidad, queremos ser el lugar habitual donde resuelven prácticamente todo. Al mismo tiempo, atendemos al hogar tradicional, familias de cuatro o más integrantes, con buen servicio y calidad de surtido enfocados en la compra de relleno y reposición frecuente. Además, nuestra propuesta cubre al sector institucional (oficinas y centros de estudio) y a la gente de paso.

José Carlos Hernández, director comercial de Grupo del Este, destaca que la marca evoluciona como el punto ideal entre la conveniencia y el supermercado, mientras prepara un plan de aperturas dentro y fuera del GAM. (John Durán)

¿Cómo trabajan esa adaptabilidad para ir un paso adelante y anticiparse a esos cambios antes de que ocurran?

Uno de nuestros pilares es la innovación constante para entender cómo cambian los estilos de vida. Para nosotros, la proximidad combina rapidez, seguridad y una experiencia de compra positiva.

Como el consumidor quiere ahorrar tiempo para invertirlo en vida social y entretenimiento, hoy hace compras más pequeñas pero más frecuentes, tanto en tienda física como por delivery. Asimismo, la actividad social se trasladó a la casa y nos convertimos en un aliado práctico y cercano para resolver desde un barbecue hasta una noche de videos o de películas.

¿Qué cambios han impulsado este enfoque a lo largo del tiempo? Son veinte años de trayectoria y un servicio que siempre está en constante mejora.

Fresh Market fue evolucionando de muchas formas por los estilos de vida y la practicidad que la gente busca, eso nos llevó a aumentar el surtido no solo en abarrotes, bebidas, en la parte de productos perecederos al punto de que hoy se puede hacer la compra total del hogar moderno y tradicional donde todas las categorías que se requieren están presentes en Fresh Market.

¿Qué se puede decir de la tienda número 50 en Avenida Escazú, donde hay oficinas, residencias y visitantes?

Definitivamente es la confirmación de lo versátil y aceptada que es la propuesta de Fresh Market. Que si bien es cierto, tiene un enfoque muy hacia el hogar, pero también ofrece soluciones a necesidades óptimas para segmentos diferentes. Nosotros, cuando vemos una tienda, la analizamos desde la perspectiva residencial, institucional y de paso.

Con mayor surtido en bebidas, abarrotes y perecederos, el formato de proximidad resuelve desde el relleno diario del hogar hasta las reuniones sociales en casa.

Avenida Escazú es un caso en donde sí, también está influenciada por residencias, pero mucho de oficinas, de centros de estudio y de gente de paso. Pero al final es la misma propuesta. Y entonces, reafirma la versatilidad y aceptación que tiene todo lo que ofrece Fresh Market.

¿Qué papel juega el delivery para Fresh Market?

Grupo del Este fue el primer supermercado en agregadores de delivery. Y hoy, de la mano de esas plataformas, entregamos miles de pedidos al día y lo hacemos en minutos, lo cual a veces incluso toma por sorpresa al consumidor de lo rápido que le llega un envío de delivery de nosotros.

Pero definitivamente el consumidor se ha vuelto más omnicanal, por lo que, al igual que lo hacemos en la tienda física, tenemos una robusta propuesta a través de las plataformas de delivery, con más de 4.500 productos a disposición del consumidor.

¿Cómo se van a vislumbrar estos próximos años?

Siempre estamos muy mentalizados a la innovación y a la evolución. De Grupo del Este pueden esperar más tiendas dentro y fuera de la GAM, tenemos un plan de expansión bastante agresivo, y cuando sea necesario, definitivamente vamos a ir adaptando la propuesta de valor a esas cambiantes necesidades de los consumidores, sus estilos de vida, pero siempre con una estrategia muy enfocada en la proximidad, garantizando que siempre encuentren soluciones rápidas y relevantes. Y por eso es que hoy decimos, hoy somos 50 y contando.

Tras dos décadas de evolución, el formato de proximidad de Fresh Market resuelve tanto la compra habitual del hogar moderno como la reposición frecuente de las familias tradicionales.

¿Cuando nació la primera tienda se visualizaba lo que se terminó convirtiendo Fresh Market?

Esa era la motivación y sabíamos que había un camino largo por recorrer, pero sí hicimos el análisis de cuáles eran las necesidades del hogar, queríamos conectar con el hogar de una forma intencional y la propuesta fue muy bien aceptada y eso nos llevó a realizar un plan de expansión agresivo que nos lleva a la tienda número 50 después de 20 años.