BRANDVOICE
contenido patrocinado

Estudiante extranjera elige Universidad Fidélitas para ampliar su formación en arquitectura sostenible

Brianna Mendieta, estudiante de la Universidad Americana (UAM), en Nicaragua, realiza un intercambio en Costa Rica. Complementa su formación en Arquitectura con énfasis en Sostenibilidad, con proyectos prácticos y acompañamiento docente de U Fidélitas.

Por Eduardo García Villalobos

El interés por la arquitectura sostenible llevó a Brianna Mendieta Avellán de Nicaragua a Costa Rica. La estudiante de cuarto año de Arquitectura de la Universidad Americana (UAM) eligió Universidad Fidélitas para realizar un intercambio académico que le permitiera complementar su formación y conocer otras perspectivas de la profesión.