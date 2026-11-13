Estudiante extranjera elige Universidad Fidélitas para ampliar su formación en arquitectura sostenible

El interés por la arquitectura sostenible llevó a Brianna Mendieta Avellán de Nicaragua a Costa Rica. La estudiante de cuarto año de Arquitectura de la Universidad Americana (UAM) eligió Universidad Fidélitas para realizar un intercambio académico que le permitiera complementar su formación y conocer otras perspectivas de la profesión.

Brianna Mendieta Avellán, estudiante de Arquitectura de la Universidad Americana, en Nicaragua, complementa su formación mediante un intercambio en Universidad Fidélitas, donde desarrolla proyectos y comparte nuevas experiencias académicas y culturales.

En la carrera de Arquitectura con énfasis en Sostenibilidad, Brianna ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos en Nicaragua mediante proyectos como el diseño de una torre de uso mixto y una propuesta de mobiliario modular. La experiencia también le ha permitido compartir con nuevos compañeros y docentes y acercarse a la cultura costarricense.

Su interés por la sostenibilidad conecta con un desafío del sector en el que se prepara para trabajar. Los edificios y la construcción representan alrededor del 37% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO₂) y casi la mitad de la extracción global de materiales, según el Informe Mundial sobre el Estado de los Edificios y la Construcción 2025-2026, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Alianza Global para los Edificios y la Construcción (GlobalABC).

El reto también tiene una dimensión económica. Según el PNUMA, la acción climática en las edificaciones puede reducir los gastos de energía y fortalecer su respuesta ante los impactos del clima. Ese contexto da relevancia profesional a una formación que conecte las decisiones de diseño con el uso de recursos y las necesidades de quienes ocuparán los inmuebles.

Aplicar lo aprendido en nuevos proyectos

En los talleres y proyectos del intercambio, Brianna encontró oportunidades para aportar sus conocimientos y explorar otras formas de resolver problemas de diseño. Trabajar en un nuevo entorno académico también le permitió fortalecer la confianza en sus decisiones.

Ese aprendizaje se inscribe en la Metodología STEM de Universidad Fidélitas, que integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemática mediante la práctica. Su aplicación está respaldada por los lineamientos de la iniciativa internacional CDIO: Concebir, Diseñar, Implementar y Operar. Este marco vincula la comprensión de un problema con el desarrollo y el funcionamiento de una solución.

En los talleres de diseño, la elaboración de maquetas físicas le permitió evaluar la movilidad y la distribución espacial de sus propuestas. A ese trabajo se sumó el diseño de una torre de uso mixto, en el que aplicó sus conocimientos a las exigencias estructurales de la arquitectura en altura.

Internacionalización en U Fidélitas: convenios y colaboración académica

El vínculo entre Nicaragua y Costa Rica también tiene un respaldo institucional: la Universidad Americana (UAM), donde Brianna cursa su carrera, y Universidad Fidélitas suscribieron un convenio de cooperación para desarrollar actividades de internacionalización, investigación y extensión.

En Universidad Fidélitas, Extensión Universitaria ofrece orientación a los estudiantes interesados en realizar un intercambio y los acompaña durante el proceso. La red de convenios incluye instituciones como Northern Arizona University, en Estados Unidos, y la Universidad de Valladolid, en España.

La colaboración internacional también ha tomado forma en clases espejo, que conectan virtualmente a estudiantes y docentes de distintas universidades, y en visitas académicas. U Fidélitas recibió, por ejemplo, a una delegación de la Universidad César Vallejo, de Perú, que participó en charlas, visitas a empresas y actividades de integración.

Tecnología para explorar y poner a prueba las propuestas

La carrera de Arquitectura en U Fidélitas cuenta con espacios que amplían esas posibilidades de aprendizaje. En el campus de San Pedro, el Edificio de la Innovación alberga talleres especializados de Arquitectura y un Laboratorio de Innovación con impresoras 3D, equipos de realidad aumentada y fresadoras, destinado a prototipos y proyectos multidisciplinarios.

Visualización digital de una propuesta arquitectónica que integra espacios comunes, circulación vertical y vegetación. Este tipo de representación permite examinar la distribución de los espacios y comunicar las decisiones de diseño.

Arquitectura con énfasis en Sostenibilidad también comparte los laboratorios de Materiales e Ingeniería Ambiental. Allí es posible estudiar el comportamiento de materiales de construcción y realizar análisis ambientales, respectivamente, para relacionar los conocimientos del aula con pruebas y observaciones prácticas.

De una torre a una propuesta de mobiliario

El intercambio también ha llevado a Brianna a explorar otras aplicaciones de su profesión. En el curso de Emprendimiento Sostenible desarrolla una propuesta de mobiliario modular, un ejercicio que le permite aplicar el diseño a soluciones funcionales para distintas necesidades.

En arquitectura, la capacidad de emprender puede aplicarse al crear un estudio propio, impulsar una propuesta para un cliente o desarrollar un proyecto dentro de una empresa. Implica comprender una necesidad, evaluar alternativas y organizar el trabajo para convertir una idea en una solución viable.

U Fidélitas fortalece esa formación mediante su membresía en Babson Collaborative for Entrepreneurship Education, comunidad internacional liderada por Babson College. La relación facilita el acceso a metodologías de pensamiento y acción emprendedora para identificar oportunidades, movilizar recursos y avanzar en el desarrollo de ideas.

Aprender de quienes ejercen la profesión

Brianna reconoce en el acompañamiento docente una parte importante de su experiencia. Destaca a Melissa Aldi, Virgilio Calvo, Rogelio Campos y Luis Guillermo Zúñiga por ampliar su visión de la arquitectura e impulsar la investigación y la apertura a nuevas ideas.

Aldi, directora de la carrera, es máster en Gestión de Áreas Protegidas y Desarrollo Eco Regional y propietaria de Aldi ECO, empresa de diseño y asesoría en sostenibilidad. Cuenta con experiencia en RESET y EDGE, normas vinculadas con la construcción sostenible, y en sistemas de gestión ambiental.

El cuerpo docente también incluye a Rolando Cedeño de la Cruz, director creativo de AIMETA Studio, quien incorpora inteligencia artificial al proceso de diseño en sus cursos. En 2026 ganó el concurso Canvas of the Future, de la Cumbre Mundial AI for Good, con la obra What Remains of Us, según confirmó la organización del certamen.

Fuera de las aulas, Brianna construyó nuevas amistades y se acercó a la cultura costarricense. La incertidumbre de sus primeros días dio paso a la confianza y al sentido de pertenencia, mientras descubría que adaptarse a otro país también formaba parte de su aprendizaje.

La experiencia en Costa Rica complementa la formación de Brianna en la UAM. El trabajo con maquetas, la torre y el mobiliario modular le ha permitido ampliar su criterio y fortalecer la autonomía con la que espera afrontar su ejercicio profesional.