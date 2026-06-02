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El contenedor pequeño que revela el modelo de negocio de Reserva Conchal

Una operación hotelera de gran escala en Guanacaste valoriza el 96,57% de sus residuos, forma su propio talento técnico y produce su materia prima agrícola.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Reserva Conchal








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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.