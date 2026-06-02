Terra Quintas es galardonada como “Empresa Centroamericana del Año” en el LAQI Impact Summit 2026

En una ceremonia de gala celebrada el pasado jueves 28 de mayo, la desarrolladora costarricense Terra Quintas fue distinguida como “Empresa Centroamericana del Año 2026” durante el LAQI Impact Summit Central America & The Caribbean. Este reconocimiento, otorgado por el Latin American Quality Institute (LAQI), posiciona a la compañía como el referente regional en el rubro de Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, destacando su equilibrio entre el éxito comercial, la innovación y el impacto social sostenible.

Un modelo de excelencia evaluado bajo estándares internacionales

La selección de Terra Quintas no fue fortuita. El proceso de evaluación de LAQI se sustenta en la Metodología Q-ESG, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La compañía superó con éxito un riguroso análisis que ponderó seis ejes estratégicos: gestión de calidad, desarrollo sostenible, orientación al cliente, gobernanza ética, innovación y reputación institucional.

Terra Quintas sobresalió especialmente por su solidez operativa y su capacidad para generar oportunidades de inversión accesibles en zonas estratégicas de Costa Rica, contribuyendo activamente al crecimiento económico regional.

El CEO de Terra Quintas, Donny Pichardo, recibiendo el reconocimiento durante la ceremonia.

Conservación y Sostenibilidad: El ADN de Terra Quintas

Bajo el liderazgo del empresario y filántropo , Donny Pichardo, la empresa ha demostrado que la rentabilidad y la conservación pueden coexistir. Con 22 años de trayectoria, Terra Quintas ha implementado una política inamovible: el 75% de la tierra pertenece a la naturaleza, este modelo ha permitido la conservación de más de 1.6 millones de metros cuadrados de bosque seco tropical en Guanacaste, protegiendo corredores biológicos vitales.

Este compromiso ambiental cuenta con validaciones internacionales de peso, como el Sello Verde de la Unión Europea y la Cámara de Comercio de CR (Certificado SV-00007) y el WORLDCOB Trust Seal, que certifican prácticas empresariales verificadas y transparentes.

Impacto Social va más allá del negocio inmobiliario ,el galardón también reconoce la profunda huella social de la organización. Terra Quintas ha transformado territorios rurales en polos de desarrollo, asumiendo inversiones en infraestructura crítica como pozos de agua potable y tendido eléctrico en comunidades históricamente desatendidas como Bagaces y Abangares, para luego donar estas obras a las ASADAS locales.

Donny Pichardo junto a Daniel da Costa, Presidente Institucional de LAQI, tras la entrega del reconocimiento Empresa Centroamericana del Año 2026.

Bajo un modelo de gestión con propósito, Terra Quintas integra la responsabilidad social como un eje transversal de su operación. La compañía mantiene una alianza estratégica con Aldeas Infantiles, canalizando un porcentaje de sus ventas hacia programas de terapias en salud mental para menores. Asimismo, su compromiso se extiende a la Fundación Pollitos de Hierro, donde el aporte económico directo de sus transacciones inmobiliarias apoya a niños y niñas con diagnóstico de cáncer. Este enfoque reafirma que la solidez financiera de la organización se traduce directamente en un soporte vital para los sectores más vulnerables de la sociedad.

En términos de gobernanza, la empresa se destaca por su transparencia absoluta, operando bajo una política de “cero efectivo” y con total cumplimiento de la normativa SUGEF. Asimismo, la organización es un ejemplo de equidad, con un 50% de sus puestos de liderazgo ocupados por mujeres, incluyendo a su Gerente General, Katherine Campos.

Donny Pichardo, en compañía de la Gerente General Katherine Campos. (Terra Quintas/Terra Quintas)

La distinción otorgada por LAQI bajo la rigurosa Metodología Q-ESG posiciona a Terra Quintas no solo como un líder de mercado, sino como el arquitecto de un nuevo paradigma empresarial en la región. Al demostrar que la transparencia absoluta, la paridad de género y la inversión social estratégica son pilares tan sólidos como sus proyectos, la compañía se consolida como el referente latinoamericano de comunidades sostenibles. Este premio es el testimonio de que el progreso inmobiliario, cuando es ético y consciente, se convierte en el mejor aliado de la biodiversidad y el desarrollo humano.