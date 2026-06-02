BRANDVOICE
contenido patrocinado

Terra Quintas es galardonada como “Empresa Centroamericana del Año” en el LAQI Impact Summit 2026

La empresa costarricense recibió la distinción otorgada por LAQI tras destacar en criterios de sostenibilidad, innovación, gobernanza y generación de impacto social dentro del sector inmobiliario regional.

Por Terra Quintas

Presentado por: tERRaQUINTAS

BradVoice







Terra QuintasEmpresa Centroamericana del Año 2026premio empresarial