Una nueva opción para cuidar la salud personal y de sus familiares fue la que dio a conocer el Banco Nacional, que en un esfuerzo coordinado con la Clínica Bíblica y Mastercard lanzó la tarjeta de débito BN Débito Salud Mastercard.

BN lanza tarjeta con beneficios médicos para cuidar la salud de sus clientes

Desde el BN comprenden la necesidad de ofrecer productos que beneficien a sus 2,8 millones de clientes, así como a los demás costarricenses, a quienes invitan a adquirir la tarjeta, pues representa una buena oportunidad para cuidar de la salud de forma preventiva y también atender otras necesidades.

“Con la tarjeta BN Débito Salud Mastercard brindamos alternativas que faciliten el acceso a los servicios de salud, contribuyendo a que las personas disfruten de una mejor calidad de vida y, a la vez, impulsar una población más saludable”, indicó Claudia Salas, directora de Emisión Comercial y Operaciones del BN.

Claudia Salas, directora de Emisión Comercial y Operaciones del Banco Nacional.

“Es mucho más que un medio de pago, es la llave de entrada al bienestar”, así la definió Gerardo Sánchez, director general de la Clínica Bíblica, ya que este es un instrumento creado para facilitar el acceso a servicios de salud, atención médica personalizada y al programa de beneficios médicos Mi Vida.

Gracias a esta alianza, cualquier usuario de la tarjeta BN Débito Salud Mastercard podrá acceder a una serie de privilegios, entre ellos un chequeo médico gratuito que podrá solicitar inmediatamente al recibir su tarjeta. Además, ofrece los siguientes beneficios:

Tres meses de membresía gratuita al programa de beneficios de la Clínica Bíblica para quienes se afilien y cancelen con la tarjeta.

20% de descuento en la membresía del programa durante un año (del 1 de noviembre de 2025 al 1 de noviembre de 2026), una vez concluido el periodo gratuito. La mensualidad tiene un costo de ¢9.900.

Parqueo sin costo por hasta cinco horas diarias en las sedes Central y Santa Ana, al usar los servicios o realizar compras en la Clínica Bíblica.

5% de descuento en servicios médicos al pagar con la tarjeta (no aplica en honorarios, consultas ni en combinación con otras promociones).

Acceso a todos los descuentos y promociones del programa MÁSBNFICIOS.

La nueva tarjeta BN Salud Débito Mastercard ya está disponible para todos los usuarios a nivel nacional.

Pero eso no es todo: los tarjetahabientes también podrán aprovechar todas las ventajas del programa Mi Vida de la Clínica Bíblica, como:

10% de descuento en farmacia y medicamentos utilizados en cirugías, hospitalización o urgencias.

15% de descuento en maternidad, suministros médicos y servicios de Bíblica Móvil.

20% en medicina general, diagnóstico por imágenes, urgencias, patología, rehabilitación, cardiología, gastroenterología y cirugía.

25% en hospitalización.

30% en laboratorio clínico.

Un esfuerzo compartido

Para hacer este logro posible, fue necesario un trabajo conjunto entre el BN, Mastercard y la Clínica Bíblica, entidades que se mostraron sumamente complacidas de ofrecer un mecanismo adicional para que las personas puedan mejorar su salud.

Kattia Montero, country manager de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua.

“Hemos trabajado por varios meses diseñando un producto innovador en el que la gente confíe, que represente una experiencia diferente en la forma de pagar y que esté acompañada por toda la fortaleza que ofrece el Banco Nacional y los beneficios de la Clínica Bíblica”, apuntó Kattia Montero, country manager para Costa Rica y Nicaragua en Mastercard.

Por su parte, desde la Clínica Bíblica instan a que los usuarios aprovechen estos beneficios como parte de la medicina preventiva, la cual no solo resulta más accesible que la medicina reactiva, sino que también permite tener un mayor control sobre el bienestar.

Sergio Restrepo, director de Experiencia del Paciente la Clínica Bíblica.

“La Clínica Bíblica, junto con Mastercard y el Banco Nacional, ha diseñado una serie de beneficios que están dentro del plan Mi Vida, para que las personas tengan acceso a un sistema de salud de clase mundial. Además de descuentos, incluye seguros con el INS para urgencias pequeñas y mayores, así como acceso a profesionales y servicios de la Clínica Bíblica”, expresó Sergio Restrepo, director de Experiencia del Paciente de la Clínica Bíblica.

Para adquirir la tarjeta BN Débito Salud Mastercard, los interesados pueden ingresar al sitio web www.bncr.fi.cr, consultar a través de los canales oficiales o bien asistir a cualquiera de las sucursales del Banco Nacional.