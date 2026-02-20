BRANDVOICE
CAFSA fortalece su estructura de capital con financiamiento internacional por US$75 millones

CAFSA marca un hito en el financiamiento vehicular en Costa Rica con su primer crédito sindicado internacional por US$75 millones. La transacción podrá ampliarse hasta US$125 millones en los próximos dos años.

