Caja de ANDE, institución liderada por personas trabajadoras de la educación, registró una suficiencia patrimonial del 46 % al 30 de setiembre de 2026, según el reporte trimestral de SUGEF. El resultado supera en 36 puntos porcentuales el mínimo regulatorio del 10 % establecido para este indicador.

Este respaldo patrimonial se complementa con la calificación de largo plazo AA+.cr y perspectiva estable, afirmada por Moody’s Local Costa Rica en agosto de 2026. La calificación constituye una opinión externa sobre el perfil crediticio de Caja de ANDE en escala nacional.

“Quienes han contribuido a formar generaciones de costarricenses también tienen aspiraciones para su vida y la de sus familias. El bienestar de las personas trabajadoras y pensionadas de la educación es la razón de ser de Caja de ANDE y el propósito que debe orientar nuestra labor cada día”, expresó la Gerente de Caja de ANDE, MBA. Carmen Martínez Cubero.

Con 82 años de trayectoria, Caja de ANDE mantiene un vínculo histórico con el Magisterio Nacional. Su razón de ser es acompañar las necesidades financieras y los proyectos de vida de las personas trabajadoras y pensionadas de la educación, así como contribuir al bienestar de sus familias.

Su propósito se expresa en soluciones financieras y programas que acompañan a sus accionistas en distintas etapas de la vida: adquirir una vivienda o un vehículo, continuar sus estudios, atender necesidades de salud, apoyar a sus familias o realizar un viaje.

Quienes han contribuido a formar profesionales de todas las áreas también han participado en la construcción de este proyecto institucional. Su vínculo con Caja de ANDE reúne una trayectoria compartida de educación, trabajo y proyectos familiares.

El cuidado de sus recursos representa una responsabilidad con quienes han dedicado su vida a la educación del país y con las nuevas generaciones que se incorporan al Magisterio. Preservar el propósito social de Caja de ANDE significa mantener el bienestar de esas personas y sus familias como centro de la gestión institucional.