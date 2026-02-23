Rex Logística abre su séptimo Centro de Servicios Logísticos en Zona Franca La Lima

Rex Logística, empresa 100% costarricense y parte del grupo Rex América, puso en operación su nuevo Centro Logístico Especializado bajo el régimen de Servicios Logísticos (SEL) en Zona Franca La Lima. La inauguración se inscribe dentro de una inversión proyectada de USD 5 millones que se desarrollará durante los próximos tres años, enfocada en expandir y fortalecer la infraestructura logística avanzada del país.

Con la puesta en marcha de esta instalación, la compañía alcanza su séptimo centro logístico en Costa Rica y extiende su capacidad instalada a nivel nacional, superando los 70.000 metros cuadrados de infraestructura especializada SEL. El crecimiento fortalece su rol estratégico dentro del ecosistema de comercio exterior y manufactura.

La inauguración del Centro de Servicios Logísticos en Zona Franca La Lima contó con la presencia de Laura López, Gerente General de Procomer.

La iniciativa obedece a un objetivo definido: consolidar la plataforma logística disponible para empresas que operan tanto bajo el régimen de Zona Franca como en el régimen definitivo en la provincia de Cartago. Desde este nuevo punto, las compañías podrán administrar sus mercancías con mayor rapidez, control estructurado y visibilidad integral, lo que contribuye a disminuir tiempos operativos, riesgos y complejidades en sus procesos de abastecimiento y distribución.

Para Álvaro Alpízar, CEO de Rex Cargo, esta apertura tiene un significado estratégico.

Para Rex Cargo, esta inauguración representa fortalecer alianzas con clientes instalados en zona franca. Además, venimos a demostrar cómo se ejecuta correctamente la logística para empresas de manufactura. Las compañías deben enfocarse en producir; nosotros, en optimizar su cadena logística. En Cartago no existía un centro especializado como este, y queremos convertirnos en referente. — Álvaro Alpízar, CEO de Rex Cargo.

Álvaro Alpízar, CEO de Rex Cargo.

¿Qué implica un Centro Logístico SEL?

El régimen SEL está orientado a la prestación de servicios logísticos especializados que incrementan la eficiencia del comercio internacional. A diferencia de modelos de custodia pasiva, este esquema permite que la mercancía permanezca de manera continua dentro de procesos logísticos de valor agregado, siempre bajo el marco normativo vigente.

Desde la perspectiva financiera, Xinia Vargas, Directora Financiera Corporativa de Rex Cargo, subrayó la relevancia de la inversión.

La inversión de 5 millones de dólares refleja nuestra apuesta por el desarrollo logístico en Cartago. Esta primera nave, con 1.500 metros cuadrados y 1.670 posiciones, es solo el inicio. Nuestro objetivo es expandir la operación y fortalecer la capacidad de servicio en la zona, acompañando el crecimiento de nuestros clientes cercanos. — Xinia Vargas, Directora Financiera Corporativa de Rex Cargo.

Xinia Vargas, Directora Financiera Corporativa de Rex Cargo.

Un SEL no se restringe al almacenamiento tradicional ni contempla transformaciones que modifiquen la naturaleza esencial del producto. Dentro de estos parámetros, habilita la ejecución completa de procesos logísticos avanzados, alineados con las demandas de las cadenas de suministro modernas.

Recorrido del Centro de Servicios Logísticos en Zona Franca La Lima, (Jonathan Jiménez Flores/Jonathan Jimenez)

Entre las operaciones que pueden desarrollarse bajo este régimen se incluyen:

• Gestión estratégica de inventarios

• Inventario Administrado por el Proveedor (VMI)

• Control y trazabilidad total por lote

• Planificación de abastecimiento

• Consolidación y desconsolidación de carga

• Empaque, reempaque y acondicionamiento

• Etiquetado conforme a requisitos regulatorios

• Preparación de pedidos

• Distribución regional

• Integración tecnológica en tiempo real

Roy Aguilar, gerente de servicios logísticos de Rex Cargo, destacó el impacto operativo y sectorial.

El nuevo Centro Logístico Especializado fue desarrollado bajo rigurosos estándares de precisión, calidad y soporte tecnológico. Su concepción integra planificación, control y gestión estratégica de inventarios, ofreciendo servicios diseñados para responder a las necesidades dinámicas del sector productivo. — Roy Aguilar, Gerente de Servicios Logísticos de Rex Logística.

Roy Aguilar, Gerente de Servicios Logísticos de Rex Logística.

La infraestructura, junto con los sistemas y equipos de manejo, representan la dimensión tangible de la capacidad operativa de la empresa. No obstante, el principal diferenciador radica en su experiencia como uno de los operadores pioneros dentro del régimen SEL en Costa Rica, con más de una década contribuyendo a la evolución y consolidación de este modelo logístico.

Corte de cinta de la inauguración del Centro de Servicios Logísticos en Zona Franca La Lima.

