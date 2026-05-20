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TMT-b: los mitos regulatorios que podrían frenar la electrificación y competitividad empresarial en Costa Rica

Interpretaciones erróneas sobre la tarifa eléctrica especial generan incertidumbre en empresas que buscan reducir costos, electrificar operaciones y cumplir metas de sostenibilidad.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: INGESA








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.