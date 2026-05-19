IFX e ICONTEC presentan modelo para que empresas colombianas fortalezcan y acrediten su gestión en ciberseguridad

IFX e ICONTEC presentaron Seguridad Digital Visión 360°, una iniciativa con la que las empresas podrán verificar qué tan preparadas están frente a riesgos digitales, definir acciones de mejora y contar con un soporte técnico y verificable para sustentar sus avances en la gestión de seguridad digital.

“Durante mucho tiempo la conversación sobre seguridad digital se quedó en intenciones, diagnósticos internos o mensajes generales. Lo que buscamos con esta alianza es que las empresas tengan una ruta clara para entender dónde están paradas, qué deben corregir y cómo demostrarle a su entorno que sí están avanzando en un tema que hoy impacta directamente la continuidad del negocio”. — Diego Cardoza, Country Manager de IFX Codisa en Costa Rica.

La propuesta parte de una necesidad que hoy comparten muchas organizaciones: saber con mayor claridad qué tienen expuesto, dónde están sus puntos débiles y qué deberían atender primero. La idea es ordenar esa revisión para que la empresa pueda tomar mejores decisiones y no dependa solo de percepciones o revisiones dispersas.

¿Qué obtiene una empresa con este proceso?

La empresa obtiene una visión clara de los activos tecnológicos que tiene expuestos, tanto dentro como fuera de su operación, y de qué tan sólidos son los controles que ya tiene en marcha. Eso le permite entender mejor su situación, identificar qué debe revisar primero y tener una base más clara para tomar decisiones.

El proceso también profundiza en las vulnerabilidades que realmente pueden convertirse en un problema, mide su nivel de exposición y pone a prueba algunos hallazgos en condiciones controladas. Con eso, la empresa puede saber qué fallas requieren atención prioritaria, qué tan efectivas han sido las correcciones realizadas y dónde siguen existiendo puntos sensibles.

“Hoy las compañías necesitan tener más claridad sobre qué tan expuestas están, qué deben corregir y cómo sustentar ante clientes, aliados y otras partes interesadas que ya están trabajando en ese frente. Esta iniciativa busca darles una base más clara para tomar decisiones y respaldar con evidencia sus avances”. — Leonardo Fuquen, Director Comercial e Internacional de ICONTEC.