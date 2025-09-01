TMT Tractomotriz recibe el máximo galardón de Toyota Corporation

La trayectoria de más de cinco décadas de TMT Tractomotriz acaba de sumar uno de sus hitos más importantes: el reconocimiento más alto que entrega Toyota Corporation a sus distribuidores asociados a nivel global. Un premio que, más allá de los números, resalta la excelencia en servicio al cliente, innovación y mejora continua.

Nos enorgullece recibir este reconocimiento porque viene de Toyota Corporation, una empresa que es líder mundial en esta industria y un referente en excelencia. Que una firma como esta nos otorgue su máximo galardón es un gran honor. — Alejandro Gallegos Castro, Director General de TMT Tractomotriz.

President Gold Award

El galardón no se entrega todos los años debido a su alta exigencia para alcanzarlo. Toyota selecciona, como máximo, a cuatro organizaciones en el mundo. En esta ocasión, solo TMT Tractomotriz y un distribuidor de Sudáfrica fueron distinguidos.

tractomotriz El equipo de asesores de Toyota de TMT Tractomotriz.

“Este reconocimiento toma en cuenta aspectos de mercado y ventas, pero lo que más nos satisface es que mide la calidad del servicio al cliente, la capacidad técnica y la innovación de la empresa. No es algo de un año, sino el resultado de una visión que venimos trabajando en los últimos tres años”, explicó Gallegos.

Equipo de colaboradores de TMT Tractomotriz.

Dentro de los logros recientes que sustentan la distinción se incluyen la certificación internacional de sus técnicos bajo los estándares de Toyota, la creación de la división INXYDE, enfocada en soluciones de intralogística, y un modelo de servicio postventa que acompaña a los clientes durante todo el ciclo de vida de sus equipos.

TMT Evolución Confiable

Este reconocimiento no solo refleja la reputación de la empresa, además evidencia sus altos estándares de servicio y satisfacción del cliente, sumado a los buenos resultados de negocio. En los últimos tres años, TMT Tractomotriz ha logrado un crecimiento anualizado superior al 14% y un incremento acumulado de más del 60% en su volumen de operaciones.

Durante la entrega del premio en Japón, el Presidente de Toyota Industries, Shigeki Terashi, el representante de Sudáfrica y el Director General de TMT Tractomotriz Alejandro Gallegos.

“El cliente se puede enfocar en su negocio porque nosotros nos encargamos de sus equipos. Hemos evolucionado hacia un modelo integral que permite ofrecer soluciones as a service, con un esquema que asegura continuidad de negocio para el cliente, servicio 360 y asesoría especializada. Esto nos ha permitido crecer de forma sostenible y fortalecer nuestra relación de largo plazo con los clientes”, comentó el Director General.

Evolución confiable: un nuevo rostro para la marca

El premio coincide con otra transformación clave: el cambio de imagen corporativa. Después de 55 años,Tractomotriz da paso a una identidad más fresca y cercana, bajo el sello TMT Tractomotriz.

“El cambio busca reflejar lo que realmente somos: una empresa de soluciones integrales y un socio estratégico de nuestros clientes, más allá de un simple vendedor de maquinaria. Nuestro lema es EVOLUCIÓN CONFIABLE, porque acompañamos al cliente durante todo el ciclo de vida de la solución que le ofrecemos”, explicó Gallegos.

Este giro también responde a la evolución del mercado costarricense, que ha pasado de un perfil agrícola e industrial a requerimientos más sofisticados de automatización, robótica y sistemas integrales de manejo de materiales.

Una nueva etapa, en nuevas instalaciones

La transformación se completa con el traslado de sus operaciones a modernas instalaciones en Lagunilla, previstas para inaugurarse el próximo año. El nuevo espacio está diseñado no solo para optimizar el trabajo interno, sino también para convertirse en una experiencia completa en su showroom, donde los clientes podrán experimentar de primera mano las soluciones que ofrece la compañía.

Son instalaciones más amplias y modernas, con zonas demo, áreas de trabajo colaborativo y espacios que muestran cómo aplican las mismas herramientas que ofrecen a sus clientes.

Con estos cambios TMT Tractomotriz reafirma su compromiso de excelencia. El reconocimiento de Toyota, la nueva imagen y las modernas instalaciones marcan un antes y un después en la historia de la compañía, que se proyecta hacia el futuro con la promesa de una Evolución Confiable para la industria costarricense y la región.