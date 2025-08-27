La nueva generación de conectividad móvil de Costa Rica ya está en el país. De la mano de Kölbi, la experiencia 5G ya es una realidad, aunque de momento solo disponible para clientes postpago, quienes serán los primeros en probar una tecnología que promete transformar el uso de la telefonía móvil.

Con una presentación a la altura del hito alcanzado, Kölbi dio a conocer esta esperada noticia que tendrá un impacto inmediato en los usuarios que deseen sumarse al plan piloto que ya está en marcha.

Costa Rica enciende su primera red 5G con Kölbi

El anuncio estuvo a cargo de Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, quien destacó lo que representa este paso no solo para Kölbi, sino también a nivel nacional, al convertirse en la primera empresa que ofrece red 5G en telefonía móvil.

Marco Acuña, presidente ejecutivo del Grupo ICE. (José Cordero)

“Hemos trabajado muchísimo para encender la primera red 5G pura de Costa Rica. Esta noticia es buena porque somos el primer operador móvil de Costa Rica que lanza la quinta generación celular, posiciona al país como líder en tecnología y, por supuesto, el Grupo ICE siendo de nuevo el primero con estas tecnologías disruptivas”, celebró Acuña.

El plan piloto arrancará con acceso a la red móvil 5G Standalone, lo que significa que opera de manera independiente de las redes 4G y permite alcanzar mayores velocidades con menor latencia, optimizando el rendimiento acorde a las necesidades actuales del mercado.

La cobertura inicial será de 150 puntos de acceso en todo el país, principalmente en cabeceras de provincia y zonas estratégicas, la meta es avanzar hacia una expansión progresiva hasta alcanzar una cobertura similar a la actual de 4G.

Adolfo Arias considera que el salto a 5G ofrecerá una experiencia totalmente diferente y avanzada, respecto a lo que ya se vivía con el 4G. (Jose Cordero/José Cordero)

“Vamos a ir incrementando la red y las aplicaciones para que el costarricense disfrute de ellas”, reconoció Adolfo Arias, director de la División de Desarrollo y Construcción de la Red.

¿Qué ventajas ofrece el 5G?

El usuario de Kölbi no solo navegará más rápido, también disfrutará de una conexión con menor latencia, es decir, una respuesta prácticamente instantánea entre el dispositivo y la red. Esto se refleja en videollamadas sin retrasos, juegos en línea sin interrupciones y la posibilidad de conectar muchos dispositivos al mismo tiempo sin perder calidad de señal, incluso en eventos masivos.

Además, el 5G abre la puerta a nuevas aplicaciones: casas inteligentes, agricultura de precisión, vehículos autónomos y, en el campo de la medicina, hasta cirugías a distancia.

“Es una constelación de posibilidades que tenemos ahora para el país, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, indicó Arias.

¿Cuáles son los requisitos?

Para poder acceder a esta tecnología, Kölbi detalló los requisitos que deben cumplir los interesados:

Contar con un plan postpago k plus (de k1 a k6).

Poseer un teléfono 5G que soporte doble SIM.

Estar dentro de las zonas de cobertura 5G disponibles.

En esta fase inicial, la experiencia piloto está únicamente disponible para la marca Honor, no obstante, en las próximas semanas se espera ir ampliando a otras marcas de celulares del mercado.

Leda Acevedo, gerente de Telecomunicaciones. (José Cordero.)

“Con la experiencia Piloto 5G queremos que nuestros clientes sean protagonistas del cambio tecnológico que definirá la próxima década”, acotó Leda Acevedo, gerente de Telecomunicaciones.

Para incorporar la tecnología en sus dispositivos, los clientes pueden acercarse a las tiendas Kölbi seleccionadas como Sabana Norte, Multiplaza Escazú, City Mall, Belén, Nicoya, Mall San Pedro, Palmares, entre otras seleccionadas.

Kölbi dispone de promociones especiales con la marca Honor que se extenderán hasta el 31 de agosto de 2025, al comprar un plan kolbi postpago k1 plus con un teléfono Honor 400 Lite por solo 20 400 x 24 meses los clientes podrán llevarse gratis un Honor Choice Watch 2i, pero no serán las única promociones, pues a partir del 1° de setiembre de 2025 se darán a conocer más promociones.

El evento se realizó en el Estadio Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

Con esta experiencia, los usuarios costarricenses podrán ser parte del inicio de una etapa que marcará la conectividad del futuro, una conectividad que dará un giro en la forma en que nos comunicamos, trabajamos y vivimos.