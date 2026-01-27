“Es como andar en un deportivo majestuoso”. Así define Igor Ortiz, Gerente Regional de Producto de Cadillac Grupo Q, al nuevo Escalade 2026, un SUV premium que aterriza en Costa Rica con una propuesta que combina lujo, alto desempeño y tecnología de última generación, dirigida a quienes buscan un vehículo de este segmento.

El Cadillac Escalade 2026 renueva su propuesta de lujo en Costa Rica

En un evento realizado en la agencia de Cadillac en La Uruca, el Escalade fue develado ante la mirada de invitados y representantes. Desde el primer momento, el vehículo destacó por su imponente y elegante diseño. Detalles como la parrilla deportiva iluminada con el logo de Cadillac, los aros de lujo de 24 pulgadas y la iluminación coreografiada que integra faros delanteros, traseros, luces de giro y nivelación con tecnología LED captaron la atención y marcaron el carácter del modelo.

La nueva parrilla iluminada con el emblema de Cadillac se convierte en uno de los rasgos más distintivos del Escalade 2026. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La magnitud del Escalade 2026 no se limita a su tamaño. Cada cambio responde a una intención clara: ofrecer un vehículo que combine presencia, tecnología y confort en todos sus espacios, desde el puesto de conducción hasta las filas posteriores.

“Andar en el Escalade es no querer bajarse del carro; es un vehículo que invita a manejarlo todo el día, con una confianza y una suavidad que sorprenden pese a su tamaño”, agregó Ortiz.

Tecnología y experiencia a bordo

El Escalade 2026 apuesta por una cabina completamente tecnológica. De entrada, destaca una pantalla curva de 55 pulgadas de pilar a pilar con resolución 4K, que integra el sistema de infoentretenimiento y la instrumentación digital. A esto se suma un sistema de sonido premium AKG de 19 bocinas, visión nocturna y retrovisor con Full Mirror Display.

Una pantalla curva de 55 pulgadas de pilar a pilar domina el tablero del Escalade 2026, integrando instrumentación, infoentretenimiento y conectividad. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Los pasajeros de la segunda fila cuentan además con pantallas HD táctiles de 12,6 pulgadas, entretenimiento independiente, audífonos inalámbricos y entradas HDMI, lo que garantiza una experiencia de viaje cómoda y conectada para todos los ocupantes.

Los pasajeros de la segunda fila cuentan con pantallas HD táctiles de 12,6 pulgadas y opciones de entretenimiento independiente (Lilly Arce/Lilly Arce)

Equipado con un motor V8 Ecotec de 6.2 litros, el Escalade ofrece 425 caballos de fuerza a 5.600 rpm y un torque de 460 lb-pie a 4.100 rpm, cifras que le permiten desenvolverse con soltura en las condiciones de infraestructura del país. Este propulsor se acopla a una transmisión automática de diez velocidades con palanca de cambios Electronic Precision Shift y a un sistema de tracción 4x4 con interruptor electrónico.

Cadillac El sistema Electronic Precision Shift, con una palanca electrónica que optimiza el manejo de la transmisión automática de diez velocidades. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Consumo de combustible

Por medio del sistema inteligente Dynamic Fuel Management, el Cadillac Escalade 2026 es capaz de optimizar el desempeño del motor al activar o desactivar los cilindros según las necesidades de potencia y las condiciones de manejo, lo que se traduce en un mejor balance entre rendimiento y consumo.

“Puedes acelerar perfectamente en carretera para rebasar cuando lo necesitas, pero también puedes andar tranquilamente en la ciudad como en un auto pequeño, porque se maneja con una confianza espectacular”, afirmó el Gerente Regional de Producto de Cadillac

El Cadillac Escalade 2026 exhibe un diseño imponente que refuerza su carácter como SUV insignia de la marca, con líneas robustas y proporciones dominantes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Novedades en seguridad

El modelo incorpora asistencias avanzadas como frenado automático de emergencia, detección de peatones, alerta de colisión frontal, cámara 360° HD y asistente activo de mantenimiento de carril. A esto se suman cámara de visión trasera HD con guías proyectadas y siete bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, además de sensores de activación en caso de volcadura.

El Cadillac Escalade 2026 está disponible en Costa Rica en sus versiones Escalade SUV y Escalade ESV, esta última con mayor longitud y espacio interior. Se comercializa en las sucursales de Cadillac Grupo Q ubicadas en La Uruca, Lindora y Ayarco. Para más información, los interesados pueden visitar cadillac.cr, o bien, contactarse al 7061 1775.