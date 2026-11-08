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La visión del sector productivo para crecer de la mano con el país

El Foro Sustentabilidad 2026 evidenció cómo BCR, Coopeguanacaste, Cementos Progreso, Florex, Grupo Montecristo, UCR integran la acción ambiental y social en su competitividad y retorno financiero

Por Alejandro Monge

Presentado por: LN Experiencias








impacto del cambio climático en la saludDeloitte CentroaméricaBanco de Costa Ricasostenibilidad empresarialForo Sustentabilidad 2026
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.