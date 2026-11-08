La visión del sector productivo para crecer de la mano con el país

Durante mucho tiempo, la sostenibilidad se entendió como un trámite de imagen aislada en las empresas, pero eso ahora es una idea del pasado porque cada día es más la importancia que toma en las organizaciones y las vitrinas para mostrar como los cambios pueden generar efectos positivos permiten no solo dar a conocer las buenas prácticas, sino también incentivar a que otros se sumen y que la cadena de valor se amplíe.

Fabrice Le Lous, Director de La Nación, e Irene Rodríguez, periodista y editora de Experiencias LN, estuvieron a cargo del mensaje de bienvenida y apertura del Foro Sustentabilidad 2026.

En el Foro Sustentabilidad 2026: ‘De mitigar impactos a regenerar valor: los nuevos ejes de la competitividad empresarial’, organizado por La Nación y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), líderes del sector productivo demostraron que cuando las cosas se hacen bien, la sostenibilidad se traduce en ahorro de costos, clientes fieles y negocios que perduran en el tiempo.

El gran desafío del país no es inventar nuevas normas, sino lograr que las cosas pasen. Así lo resumió Rafael Sayagués, Socio Director General de Deloitte Centroamérica, Panamá y República Dominican al señalar que Costa Rica cuenta con talento capacitado y energía limpia casi al 100%, pero le falta coordinar mejor sus esfuerzos.

Rafael Sayagués, Socio Director de Deloitte en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en conversación con la periodista Irene Rodríguez.

“¿Cuál es el gran reto? tenemos que articular todas las distintas acciones que individualmente tienen múltiples instituciones y actores y unificarlos bajo una sola plataforma, un solo modelo que permita verdaderamente centralizar para desarrollar las soluciones que necesitamos”, señaló al hablar de infraestructura y movilidad.

En el mundo financiero y tecnológico, esa eficiencia se demuestra con números claros. Para ello, Manuel Méndez, Gerente de Producción de Tecnología del Banco de Costa Rica (BCR), contó cómo el banco pasó de 140 a más de 4.000 servidores en 21 años manteniéndose en el mismo espacio y gastando menos energía y agua que el promedio internacional.

Foro Sustentabiliddad Manuel Méndez, Gerente de Producción de Tecnología del BCR, explicó cómo el banco ahorra energía y agua mientras sigue creciendo en tecnología.

Para Méndez, la sostenibilidad bancaria tiene sentido cuando ayuda a que a los clientes también les vaya bien: “No es solo un gasto, sino una inversión que hace que el negocio sea sostenible en el tiempo. Somos parte de un ecosistema: si el ecosistema no está bien, nosotros no estamos bien. En el tanto a ellos les vaya bien, a nosotros nos va a ir bien”.

Esa visión de trabajar en equipo la reforzó Henry Chaves, Gerente de Sostenibilidad de Florex, quien recordó que nadie puede solucionar el impacto ambiental por su cuenta y que los esfuerzos compartidos ayudan a sobrellevar mejor la carga y tener mejores aportes:

“Uno de los temas más importantes es establecer alianzas; don Manuel Méndez decía que cada empresa no es una isla. Todos tenemos que trabajar el valor de la sostenibilidad y hacer crecer el número de participantes para alcanzar nuestros objetivos”.

Esa conexión práctica también se vive en el campo. Allan Campos, director del Laboratorio Nacional en Bioeconomía y Ambiente (LANBA), expuso cómo acercan datos climáticos a más de 12.000 productores agrícolas para cuidar cosechas e ingresos.

FORO SUSTENTABILIDAD Carol Fuentes, de Grupo Montecristo; Allan Campos Gallo, del LANBA, y Luis Baltodano, de Cementos Progreso, abordaron las alianzas estratégicas para la sostenibilidad junto a la moderadora Irene Rodríguez, de La Nación.

Pero la sostenibilidad no solo toca recursos o tecnología, también influye en la salud de la gente.

Con esta premisa, Zaray Miranda Chacón, médica especialista en cambio climático y representante para Costa Rica de Lancet Countdown, explicó una realidad que cada día afecta más la vida de las personas. Los efectos del cambio climático repercuten directamente en los humanos, causa daño físico y considera que ya para este momento debería ser un tema que debería de tratarse con urgencia.

Foro Sustentabiliddad Zaray Miranda Chacón, médica especialista en cambio climático y representante para Costa Rica en Lancet Countdown, expuso sobre el impacto del calentamiento global en la salud pública durante el foro.

“Nuestra investigación demuestra que el impacto en la salud es una urgencia pública: las olas de calor y la contaminación golpean con más fuerza a los niños y adultos mayores. Tenemos que preparar a los centros de salud y usar la salud humana como un eje para unir toda la sustentabilidad”, explicó.

Ese bienestar de las personas sostiene a la economía y es el motor de Grupo Montecristo, con 120 sedes y más de 2,5 millones de citas anuales. Con iniciativas como ‘Ya es Hora’ en la que aplican mamografías a mujeres de distintas comunidades de forma accesible y ‘Limpiemos nuestro botiquín’, el grupo demuestra cómo el impacto social fortalece la confianza de la gente.

“Considero que la educación es el principio movilizador. Nuestra estrategia ha permitido que la sostenibilidad deje de verse en una oficina corporativa; hoy se vive desde la alta dirección hasta las áreas operativas, para que en cada proceso, servicio o producto busquemos mejoras continuas”, indicó Carol Fuentes, Gerente de Sostenibilidad de Grupo Montecristo.

Carol Fuentes, gerente de Sostenibilidad de Grupo Montecristo, expuso las iniciativas de acceso a la salud y proyectos de impacto social de la compañía

A este compromiso se sumó Luis Baltodano, Gerente de Calidad y Ambiente de Cementos Progreso, quien resaltó la importancia de ir más allá de lo que se hace en las áreas de trabajo y generar un cambio total a nivel social.

“Es necesario que las empresas salgamos de nuestra zona habitual, miremos a la sociedad y actuemos en las comunidades. Si no trabajamos primero desde nuestros hogares y con los colaboradores, va a ser muy difícil que cualquier iniciativa dé frutos”, dijo Baltodano.

Al final, el foro confirmó que regenerar valor es la fórmula más inteligente para competir. Este productivo espacio fue posible gracias al apoyo de patrocinadores como el Banco de Costa Rica (BCR), Grupo Montecristo, Deloitte Centroamérica, Cementos Progreso, UCR, Florex y Coopeguanacaste; marcas que demuestran su compromiso en que si se hacen las cosas bien, los negocios también pueden mejorar.