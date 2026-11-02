El sector pyme en Costa Rica vive una dualidad que merece ser intervenida para romper una brecha en el crecimiento de estos negocios. Si bien, el 98% de ellas ya adoptó la digitalización como una parte esencial de su desarrollo, casi la mitad de ellos confiesa que el temor a ser víctima de un fraude se ha convertido en su mayor barrera para seguir creciendo.

Estas cifras se desprenden del Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, encuesta en la que participaron 200 emprendedores durante el segundo trimestre del año en curso y del que Costa Rica fue parte. En este el foco fueron las pequeñas y medianas empresas (pymes) donde se confirma que todos ya integran el comercio digital, pero no se han reforzado en temas de ciberseguridad y esto puede llegar a traducirse en estancamiento para muchos de ellos.

La inversión que tiene el poder de desbloquear un 25% más de crecimiento en las pymes

Específicamente, el temor a fraudes o ciberataques les está frenando de seguir creciendo. El estudio indica que más de la mitad tiene claro que con una protección adecuada frente a estos males, podrían lograr un crecimiento de un 25% o más en sus negocios, mientras que el 33% identificó el aumento de las ventas en línea y digitales como una de sus mayores oportunidades para los próximos dos años.

Para Kattia Montero, Country Manager de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua, más que un problema operativo, esto representa una oportunidad comercial que se está perdiendo con clientes que no se están captando.

Kattia Montero, Country Manager de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua. (Albert Marín)

“Se trata de todas las ventas que las pymes están dejando sobre la mesa porque no están pudiendo crecer y no están transmitiendo esa confianza al consumidor”, explicó.

Desde su visión, la clave está en que los dueños de negocios dejen de ver esto como una decisión excluyente entre cuidarse o generar ingresos, y que entiendan que el crecimiento y la protección deben avanzar de forma conjunta en todas las pymes.

“Es un costo de oportunidad que tienen que realmente valorar y tienen que incorporar en todos los planes de negocio que están haciendo. No importa qué tan pequeña sea la empresa, realmente tienen que ir incorporando eso como una capa importante y una capa realmente necesaria y fundamental dentro del plan de negocio de la empresa”, agregó Montero.

Montero desglosó con detalle los resultados del Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook. (Albert Marín)

Ataques recientes

El recelo de los empresarios no se queda únicamente en una percepción, ya que las amenazas han estado tocando su puerta, así lo reveló el 37% de las pymes costarricenses que durante el último año sufrieron al menos un incidente relacionado con la ciberseguridad. Entre las modalidades más comunes para atacarlas destacan el fraude en pagos, con un 53%, y los ataques de phishing, con un 49%. Incluso, estas amenazas suelen llegar por diferentes canales a un mismo negocio.

Pese a la recurrencia de estos casos, existe una contradicción marcada entre lo que se sabe y lo que se hace. Aunque el 96% de los empresarios afirma estar familiarizado con la ciberseguridad, apenas un 15% se siente verdaderamente preparado para proteger su negocio, y una de cada cinco pymes reconoce no tener ningún plan de respuesta ante una eventualidad.

Aunque casi la totalidad de las pymes en Costa Rica ya opera en canales digitales, la ciberseguridad es todavía un área importante de mejora dentro de ellas.

Herramientas a su alcance

El lado positivo es que fortalecer su sistema de gestión en ciberseguridad no es un proceso que tiene que hacer solo, para ello hay diversas herramientas que Mastercard pone a su disposición con tecnologías y servicios para prevenir y responder ante amenazas.

Además, cuentan con el Mastercard Trust Center de educación y recursos sobre ciberseguridad para pymes de América Latina y el Caribe en el que los usuarios podrán acceder a investigaciones, capacitaciones y orientación práctica para mejorar sus procedimientos y estar preparados ante estas situaciones.

Asimismo, en alianza con instituciones financieras y socios locales, se facilitan herramientas como My Cyber Risk, impulsada por RiskRecon, y soluciones de protección de identidad digital, diseñadas para que las empresas detecten sus puntos débiles a tiempo y puedan anticiparse a cualquier ataque.

Como recomendación final, Montero hizo un llamado para que el sector asuma este reto apoyándose en la experiencia de la industria.

“Mi recomendación es que las pequeñas y medianas empresas estén mejor preparadas para que puedan hacer crecer sus negocios de una forma sana. En Mastercard siempre van a encontrar un aliado, no solamente en innovación o métodos de pago, sino también en ciberseguridad, con soluciones diseñadas específicamente para las pymes”, concluyó Kattia Montero.