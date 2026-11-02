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La inversión que tiene el poder de desbloquear un 25% más de crecimiento en las pymes

El miedo a las estafas mantiene congelada la expansión digital en el país. Un nuevo estudio de Mastercard revela por qué proteger los canales de cobro se convirtió en la llave para poder aumentar ingresos.

Por Alejandro Monge

Presentado por: MASTERCARD

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.