Liberty Empresas pone en operación su servicio de nube híbrida junto a Amazon Web Services

Liberty Empresas amplió su portafolio en Costa Rica con un servicio de nube híbrida desarrollado junto a AWS, diseñado para apoyar a empresas e instituciones en sus procesos de transformación digital. La solución combina nube privada y pública, permitiendo a las organizaciones decidir dónde almacenar y procesar sus datos según sus necesidades operativas, de seguridad y cumplimiento regulatorio.

La creciente digitalización de los servicios exige plataformas con altos estándares de disponibilidad, seguridad y escalabilidad. En este contexto, Liberty Empresas ofrece una propuesta que integra conectividad, infraestructura, nube, ciberseguridad y servicios gestionados, con soporte local y facturación en Costa Rica. Esto permite a las organizaciones responder a escenarios de alta demanda y fortalecer la continuidad de sus operaciones.

“Las empresas requieren mucho más que conectividad para avanzar en su transformación digital. Con esta solución de nube híbrida junto a AWS, ponemos a su disposición capacidades de clase mundial respaldadas por nuestra infraestructura, conectividad y soporte local”, afirmó Jairo Agüero, gerente senior de Producto e Ingeniería de Liberty Empresas.

La propuesta está orientada a sectores que manejan información crítica o están sujetos a requisitos regulatorios específicos, ofreciendo opciones de residencia de datos, respaldo, recuperación ante desastres y continuidad del negocio. Las capacidades de nube pueden aplicarse en industrias como servicios financieros, comercio, salud, gobiernos locales e instituciones públicas, permitiendo gestionar altos volúmenes de transacciones, consultas y trámites sin afectar la operación.

Además, las organizaciones pueden acceder a estas capacidades sin realizar grandes inversiones en infraestructura física, apoyándose en modelos más flexibles y escalables.

El portafolio incluye soluciones como seguridad híbrida, Zero Trust, continuidad del negocio, recuperación ante desastres, monitoreo 24/7 y servicios gestionados. También contempla servicios de estrategia y evaluación de nube, migración, transformación de datos e inteligencia artificial, administración de entornos híbridos y gestión continua de plataformas en la nube.

Con esta nueva oferta, Liberty reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo tecnológico y la digitalización de la economía costarricense, facilitando que empresas e instituciones adopten soluciones innovadoras para mejorar su eficiencia, resiliencia y competitividad.