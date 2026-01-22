Expansión, productividad y sostenibilidad: la hoja de ruta de Carga Internacional de Costa Rica hacia 2027

El conglomerado empresarial Grupo Confrut compuesto por las marcas comerciales Gustikos y Carga Internacional de Costa Rica dirigida por Manrique Loaiciga avanza con paso firme en un ambicioso plan de crecimiento que combina aumento de productividad, expansión operativa, inversión de capital nacional y con el objetivo de crecer hacia mercados internacionales.

Durante el primer trimestre del año, la compañía logró un incremento de productividad del 375% con la operación de un solo turno en el área de snacks, gracias a la inauguración de su nueva planta de producción que incrementa en 4 veces el empacado de los distintos productos, además del resultado de una reorganización eficiente de procesos y optimización de su capacidad instalada.

Este desempeño sienta las bases para una siguiente fase de expansión: la apertura de dos turnos adicionales durante el tercer y cuarto trimestre de 2026, gracias a lo cual permitirá elevar la producción en más de un 600%.

Crecimiento del talento humano y expansión.

El plan estratégico contempla un aumento del personal entre un 20% y un 25% para 2026, fortaleciendo así la estructura operativa y administrativa de la empresa. Este crecimiento se apoya en una tercera fase, diseñada con una clara meta comercial de exportación a los mercados de Centro América y el Caribe , consolidando la presencia regional de la compañía.

En línea con esta expansión, la empresa desarrollará un almacén SEL para congelado y refrigerado; cuyas características son similares a las de una zona franca, lo que permitirá ofrecer servicios ya sea de maquila, re etiquetado, armado, entre otros para las necesidades de empresas exportadoras sobre inventarios no nacionalizados y que vuelvan a su proceso de exportación.

Gracias a ello se habilitará terminal de exportación que ampliará la gama de servicios logísticos para sus clientes y socios comerciales con el apoyo a pequeñas y medianas empresas con visión de expansión a mercados internacionales.

En la imagen aparecen Alexander León, agregado comercial de la Embajada de Canadá; Christine Wong, consejera comercial de la Embajada de Canadá; lonnna Sahas, embajadora de Canadá; Juan Pablo Jiménez, director de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); Manrique Loaiciga González, presidente de Carga Internacional de Costa Rica S. A. y de GUSTIKOS Snacks; Zeke Bryant, agregado agrícola de la Embajada de Estados Unidos; y Jessica Bermúdez, asistente de mercadeo agrícola (Agricultural Marketing Assistant) de la Embajada de Estados Unido (GUSTIKOS/GUSTIKOS)

Una historia de crecimiento sostenido

El crecimiento de la empresa también se refleja en su capital humano. Hace dos años la empresa contaba con 32 colaboradores; hoy suma 82, acciones posibles gracias a las primeras conversaciones estratégicas sostenida con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y personal de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), lo cual marca un punto de inflexión en su visión de expansión internacional.

Este desarrollo se respalda con una inversión superior a los $4 millones, proveniente de capital costarricense y el apoyo del sistema financiero nacional.

Liderazgo en infraestructura y mercado

Con la ejecución completa de su plan de inversión, la empresa se convertirá en el segundo almacén para producto refrigerado y congelado más grande del país, lo cual fortalece su ventaja competitiva en el sector de alimentos y carga especializada.

En el segmento de snacks, con la marca Gustikos, la empresa proyecta ser uno de los principales actores del mercado y con una visión de crecimiento inicialmente hacia el mercado centroamericano, además de ratificar su presencia en puntos de venta del territorio nacional.

Compromiso con la sostenibilidad

El crecimiento no se limita a lo económico. La empresa integra la sostenibilidad ambiental como eje estratégico, con la incorporación de paneles solares en su infraestructura, lo cual reduce su huella energética y permite alinearse con las mejores prácticas de producción responsable.