Explorá negocios, capacitate, conectá con líderes y aprendé en Expo Química 2025.

La industria química será protagonista en Expo Química 2025, un encuentro único que reunirá a empresarios, gerentes, profesionales y estudiantes de la química y sus ramas afines, el próximo 22 y 23 de octubre en el Auditorio Cora Ferro de la Universidad Nacional.

Este evento nace con un propósito claro: impulsar el desarrollo de la industria química nacional como un motor clave para el progreso integral del país, por medio del intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre la academia, la industria y los sectores gubernamental y no gubernamental.

Durante dos días, los asistentes vivirán un espacio de actualización, aprendizaje y networking en torno a tres ejes temáticos:

Innovación y transformación digital en la industria química: modelos exitosos, tecnologías avanzadas y oportunidades conjuntas entre academia e industria. Sostenibilidad y responsabilidad ambiental: casos reales de economía circular, química verde y prácticas responsables que ya están marcando la diferencia. Desarrollo empresarial y financiamiento: oportunidades para PYMES, competitividad, calidad y emprendimientos que fortalecen el sector.

EXPO QUÍMICA 2025 (EXPO QUÍMICA/COLEGIO DE QUÍMICOS)

Además de las conferencias y paneles, Expo Química 2025 ofrecerá una Expo Feria de Industrias Químicas, con pabellones especializados que exhibirán la diversidad y fortaleza del sector a nivel nacional.

Esta será una actividad única para la industria nacional, ya que reunirá en un mismo espacio la amplia gama de productos que ofrece el sector químico, insumos indispensables para fortalecer y dinamizar el sistema productivo del país.

¿Por qué participar?

Porque es la oportunidad de explorar nuevos negocios, capacitarse en tendencias de vanguardia, conectar con líderes del sector y aprender en conferencias con lo último en innovación. En un solo lugar, los profesionales de la química y las empresas encontrarán un espacio diseñado para generar impacto en el crecimiento económico, científico y social del del sector y del país.

La Química es clave en la construcción de un futuro más innovador, sostenible y competitivo para Costa Rica. Expo Química 2025 será el punto de encuentro para quienes quieren ser parte de esa transformación y buscar oportunidades para seguirse desarrollándose en esta importante industria.

Inscribite ya en el siguiente enlace: https://expoquimica.com/ y asegurá tu lugar en la cita más importante de la industria química nacional.