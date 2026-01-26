Holcim Costa Rica integra a sus operaciones las unidades de negocio de concreto premezclado de AMCO, (empresa del Grupo América), por medio de una inversión aproximada de 5,4 millones de dólares (USD). Esta adquisición representa un paso estratégico para la compañía, que amplía su presencia en el país y refuerza su capacidad para atender la creciente demanda del sector construcción con soluciones sostenibles y de alta calidad.

HOLCIM compra las unidades de concreto de AMCO y fortalece su operación en el país

La transacción integra las operaciones ubicadas en Guanacaste y San Joaquín de Heredia, que pasarán a operar bajo la marca Holcim como dos nuevas plantas de concreto. Con esta ampliación, la empresa incrementó de manera significativa su cobertura nacional, mejorará los tiempos de atención en zonas estratégicas y fortalecerá su capacidad productiva. Holcim proyecta multiplicar por diez su producción de concreto, pasando de 20.000 m³ a una estimación de 200.000 m³ tras la integración.

Planta de HOLCIM en Guanacaste.

Crecimiento local Copiado!

Como parte de la transacción, Holcim incorporará a más de 120 colaboradores que actualmente forman parte de estas operaciones. La empresa reforzará así su capacidad operativa, logística e industrial, ampliará las oportunidades de desarrollo profesional para su personal y consolidará un equipo nacional de más de 600 personas, con proyección de crecimiento. Además, esta integración permitirá fortalecer la incorporación de talento en áreas clave, incluyendo puestos operativos como conductores de mixers y administrativos, alineado con las necesidades crecientes de la operación.

Natalia Soler, CEO de Holcim Costa Rica. (HOLCIM/HOLCIM)

Esta adquisición nos permite ampliar significativamente nuestra presencia, fortalecer nuestra propuesta de valor y potenciar la atención que brindamos a nuestros clientes en todo el territorio nacional. La integración de estas operaciones nos prepara para dar un mejor servicio frente a las necesidades del sector, con soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles para Costa Rica. — Natalia Soler, CEO de Holcim Costa Rica.

Las nuevas operaciones incluyen camiones mixers, bombas telescópicas y activos operativos que fortalecerán la capacidad logística y de producción en todo el país. Holcim prevé inversiones adicionales destinadas a modernizar, optimizar y elevar los niveles de calidad y sostenibilidad en sus nuevas plantas. Con esta expansión, la compañía contará con un total de 4 plantas de concreto a nivel nacional, las que ofrecerán concretos premium, convencionales y “ECOPact”, la línea de concretos sostenibles con una reducción desde un 30% de su huella de carbono.

Fortalecimiento internacional Copiado!

Esta integración está alineada con la estrategia global y local de Holcim de seguir creciendo e invirtiendo en mercados como Costa Rica, diversificando su portafolio de productos y consolidando su liderazgo en soluciones integrales para el sector construcción.

Planta de HOLCIM en Heredia.

“La incorporación de estas plantas representa un avance estratégico para fortalecer nuestra capacidad productiva y llevar soluciones de concreto con calidad respaldada por altos estándares y de alto desempeño a más regiones del país. Heredia y Guanacaste son puntos clave para atender proyectos con mayor alcance y eficiencia”, señaló Iván Ballén, gerente de Concretos y Agregados de Holcim Costa Rica.

Con la ampliación de su operación, Holcim reafirma su compromiso de impulsar soluciones innovadoras y sostenibles para el sector construcción, contribuyendo al desarrollo económico del país y a la generación de valor para clientes, comunidades y sectores productivos, siempre guiados por su propósito de construir progreso para las personas y el planeta.

“Esta operación nos permite concentrar nuestros esfuerzos en la unidad de construcciones, acelerar estrategias clave y seguir aportando al desarrollo del país desde nuestras capacidades principales. A la vez, mantenemos la relación cercana con Holcim como aliados del sector, confiando en que su liderazgo impulsará una transición exitosa en las operaciones de concreto y brindará beneficios tangibles para los clientes y la industria”, explicó Christian Campos, Director Corporativo de Grupo América.

La compañía continúa fortaleciendo su operación en el país, impulsando la generación de empleo mediante la apertura permanente de vacantes tanto en posiciones administrativas como operativas. Las personas interesadas en formar parte de la compañía pueden conocer las posiciones disponibles y postularse en: https://careers.holcimgroup.com