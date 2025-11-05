Impetus felicita al BCIE por dar un paso firme hacia la transformación digital

Presentado por: IMPETUS
Impetus celebra y felicita al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por dar un paso trascendental en su proceso de transformación digital, marcando un hito en la modernización de sus sistemas y la innovación tecnológica dentro del sector financiero regional.
Este avance refleja una visión clara hacia el futuro, un compromiso con la vanguardia tecnológica, orientado a optimizar su operación, y a fortalecer su impacto en los países de Centroamérica. Dicho proceso permitirá además, mejorar la seguridad, la interconectividad y la capacidad de respuesta ante los nuevos retos del entorno financiero global.
Desde Impetus, empresa habilitadora en automatización de procesos y consultoría de innovación tecnológica, reconocemos el valor de este esfuerzo y reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a organizaciones que, como el BCIE, apuestan por la evolución digital para seguir impulsando el desarrollo de la región.
