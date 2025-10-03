Interactive: innovación costarricense que transforma el entretenimiento y el team building corporativo

Interactive nació en octubre del 2024 con una visión concreta: crear un espacio de entretenimiento sano, dinámico y atractivo para todas las edades. Un lugar donde niños, adolescentes y adultos puedan compartir momentos significativos, y que además le permita a las empresas aprovechar los diferentes juegos para fortalecer el trabajo en equipo.

En un país donde abundan los espacios pasivos de entretenimiento, Interactive se propuso romper el molde y ofrecer juegos colaborativos, de exigencia física y mental, en un entorno que estimula el movimiento, la diversión y la resolución conjunta de retos.

Un proyecto hecho en casa:

Interactive es una empresa familiar, creada con capital 100% costarricense. Su crecimiento, impacto y visión la posicionan como una de las propuestas más frescas e innovadoras del país en materia de entretenimiento, bienestar y cultura empresarial.

Juegos que activan cuerpo, mente… y liderazgo:

Entre los retos más populares está El Piso es Lava, un juego exclusivo en Costa Rica que obliga a los equipos a trabajar en sincronía, planificar y ejecutar bajo presión, también destaca la Experiencia de Realidad Virtual, donde los participantes se sumergen en un universo completamente nuevo con una amplia variedad de juegos inmersivos, no solo ofrece adrenalina y diversión, sino también una oportunidad para poner a prueba la coordinación, los reflejos y la estrategia en equipo.

A este se suman pruebas de puntería, destreza, agilidad y coordinación, todos diseñados para poner en práctica habilidades como:

Comunicación efectiva

Liderazgo bajo presión

Confianza mutua y colaboración

Agilidad y toma de decisiones

Coordinación física y mental

Estos juegos no solo son divertidos, sino que generan aprendizajes reales en contextos laborales.

Infraestructura pensada para empresas:

Más allá de los juegos, Interactive cuenta con una infraestructura ideal para eventos corporativos, incluyendo un amplio lobby central que funciona como espacio para presentaciones, dinámicas o refrigerios entre sesiones. Esta área se complementa perfectamente con su ubicación estratégica en el corazón de Santa Ana, justo frente a uno de los mercados gastronómicos más exclusivos del país, permitiendo cerrar el evento con un almuerzo o cena ejecutiva de alto nivel.

Empresas líderes ya vivieron la experiencia:

Procter & Gamble, Boston Consulting Group, McKinsey, TRANE, Intaco, GFT, THINKO, Clean Construction, Publicis Resources, Philips Costa Rica y otras empresas ya han realizado sus eventos de integración en Interactive. ¿Qué destacan de esta experiencia?:

La innovación de los juegos, que integran tecnología, actividad física y resolución de retos en equipo.

La atención personalizada, donde el equipo de Interactive cuida cada detalle para asegurar que la actividad sea única, fluida y memorable.

La posibilidad de interactuar realmente entre compañeros, algo que muchos espacios de entretenimiento no logran ofrecer.

“Interactive con vos”: el entretenimiento va a tu empresa:

Una de las innovaciones más recientes es la línea “Interactive con vos”, una iniciativa que permite llevar varios de los juegos directamente a la empresa o lugar del evento. Esta opción es ideal para equipos grandes o eventos institucionales que requieren actividades en sitio.

Un ejemplo reciente fue el evento para Terumo Cardiovascular, realizado en el Parque de La Lima, Cartago, donde la experiencia se trasladó exitosamente fuera de las instalaciones principales.

¿Qué viene?

Interactive no se detiene. Para este 2025, planea una expansión significativa:

Incorporación de más de 10 juegos nuevos de realidad virtual.

Apertura de nuevas salas con experiencias temáticas.

Mayor cobertura con la línea “Interactive con vos”.

Todo esto reafirma su misión: crear espacios distintos de entretenimiento donde se trabaje el cuerpo y la mente en conjunto, con el respaldo de un equipo apasionado por la experiencia del cliente.

Conocé más:

Consultas y reservaciones: 8456-5429