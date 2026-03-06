El crecimiento del sector agropecuario costarricense suma un nuevo capítulo. Grupo Colono, a través de su empresa Colono Agropecuario, inauguró oficialmente su nueva planta Alimentos El Campesino Orotina, una infraestructura que no solo representa una inversión cercana a los 10 millones de dólares, sino también una apuesta decidida por la modernización, la eficiencia logística y el fortalecimiento del productor nacional.

Ubicada estratégicamente en Orotina, a tan solo 12 kilómetros de Puerto Caldera y con acceso inmediato a la Ruta 27, la planta responde a una visión clara de expansión industrial y optimización de procesos. La cercanía al principal puerto del Pacífico costarricense permitirá agilizar la importación de materias primas, mientras que su conexión vial facilitará el abastecimiento oportuno hacia Guanacaste, Puntarenas, Zona Sur, Gran Área Metropolitana y Zona Norte.

Inversión, innovación y visión país: Colono Agropecuario inaugura moderna planta en Orotina

Inversión estratégica y expansión productiva

La apertura de esta nueva planta marca uno de los hitos más importantes en la historia de la compañía. La inversión realizada permitirá triplicar la capacidad productiva tanto en alimentos en harina como peletizados, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante el crecimiento sostenido del sector pecuario nacional.

Alimentos El Campesino Orotina representa un paso firme en nuestro plan de crecimiento y modernización industrial. Esta inversión nos permite triplicar nuestra capacidad productiva y fortalecer nuestra respuesta ante el crecimiento del sector pecuario nacional. Nuestro compromiso es acompañar al productor no solo con producto, sino con asesoría técnica, cercanía y respaldo empresarial. — José Alberto Castillo, presidente y fundador de Colono Agropecuario.

José Alberto Castillo, presidente y fundador de Colono Agropecuario durante la inauguración de la nueva planta Alimentos El Campesino. (JOHN DURAN/John Durán)

Desde el punto de vista logístico, la ubicación en Orotina optimiza significativamente los tiempos de abastecimiento y refuerza el suministro eficiente hacia toda la red de agroservicios del grupo a nivel nacional. Esta expansión no solo amplía la cobertura territorial, sino que también consolida el modelo de integración vertical que ha caracterizado a la empresa: fabricación, distribución y asesoría técnica bajo un mismo respaldo corporativo.

Tecnología de última generación

La planta de Orotina incorpora tecnología de punta diseñada para garantizar precisión nutricional, eficiencia operativa y altos estándares de inocuidad. Entre sus principales características destaca una capacidad de almacenamiento superior a 4.000 toneladas métricas de maíz y un sistema de descarga que permite recibir hasta tres camiones por hora, asegurando fluidez operativa y reducción de tiempos muertos.

Corte de cinta de inauguración de la planta del Grupo Colono. (JOHN DURAN/John Durán)

El sistema de limpieza de granos es dúplex, combinando cribas de alta precisión y extracción de polvo, lo que mejora significativamente la calidad del insumo desde su recepción. Esta infraestructura permitirá ofrecer alimentos balanceados con mayor uniformidad, mejor conversión alimenticia y mayor digestibilidad, factores determinantes para la competitividad de los productores pecuarios del país.

Cristian Castillo es el gerente general de la división agropecuaria. (JOHN DURAN/John Durán)

Cabe destacar que la disponibilidad de concentrados elaborados con altos estándares de calidad, trazabilidad y consistencia nutricional se traduce en mayor eficiencia productiva, elemento clave para la rentabilidad del sector en un contexto cada vez más competitivo.

Pablo Castillo, Director de Industria Grupo Colono y Cristian Castillo, Gerente General de Colono Agropecuario.

Los productos que se fabrican son:

Tres marcas de alimento de perro: Nukan, Gran Campeón y Vul-can.

Alimento para caballos: Zeus (nutrición equina).

Alimento para otras especies, e incluso, concentrados especializados bajo el nombre de Concentrados El Colono.

Más allá de la capacidad instalada, el impacto también se reflejará en la zona de influencia. En su primera etapa, la planta generará aproximadamente 25 empleos directos y 16 indirectos, contribuyendo al dinamismo económico del cantón de Orotina y sus alrededores.

El evento de inaguración contó con la presencia de clientes, amigos y colaboradores. (JOHN DURAN/John Durán)

Experiencia y crecimiento

La trayectoria que hoy culmina con esta nueva planta tiene antecedentes importantes. En 2013, el grupo empresarial dio un paso determinante al adquirir la planta Alimentos El Campesino en Cartago, iniciando un proceso de transformación y fortalecimiento industrial.

Desde entonces, la empresa ha impulsado la profesionalización de procesos productivos, la inversión continua en tecnología, el desarrollo de formulaciones adaptadas a las condiciones del trópico y la integración estratégica con su red de agroservicios. Este modelo ha sido la base de su crecimiento sostenido durante más de una década.

Inauguración de la planta Alimentos El Campesino. (JOHN DURAN/John Durán)

La nueva planta en Orotina representa, precisamente, la consolidación de ese esfuerzo continuo por elevar estándares y acompañar al productor más allá del producto.

Con esta apertura, la empresa reafirma su visión de largo plazo: impulsar el desarrollo agropecuario costarricense mediante innovación, eficiencia y un acompañamiento técnico constante que fortalezca la competitividad del productor nacional.