KFC Costa Rica anunció que mantendrá su ritmo de expansión en 2026 con la apertura de siete nuevos restaurantes, una inversión de $9,1 millones y la creación de al menos 175 empleos directos, como parte de su estrategia de crecimiento en el país.

El anuncio se da tras un 2025 que la compañía calificó como un año clave para su operación local, periodo en el que logró cumplir su plan de expansión y consolidar avances en innovación y experiencia del cliente.

KFC consolida su crecimiento en Costa Rica con nuevas aperturas y generación de empleo

Alfonso Gutiérrez, Gerente General de KFC Costa Rica, confirmó que las nuevas aperturas se distribuirán en San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste, siendo esta última la provincia con mayor presencia, con tres nuevos restaurantes, debido a su crecimiento económico y potencial de desarrollo.

Alfonso Gutiérrez, Gerente General de KFC Costa Rica

“Estamos llegando a zonas con alto potencial de crecimiento económico, donde vemos una oportunidad no solo para expandir la marca, sino también para generar empleo y desarrollo local”, explicó Gutiérrez.

Estos nuevos restaurantes buscarán ofrecer una experiencia cómoda, moderna y eficiente. Todas estas nuevas instalaciones pondrán al cliente en primer lugar con salones amplios, autoservicio, tecnología de punta y ambientes funcionales.

KFC dispone de espacios cómodos y agradables para los clientes que visiten sus establecimientos.

Impactando comunidades

La compañía estima que estas aperturas permitirán la generación de al menos 175 empleos directos, además de un impacto indirecto en áreas como abastecimiento, logística y servicios asociados a su operación. Según dieron a conocer, los procesos de reclutamiento para la contratación de personal se anunciará paulatinamente mediante canales oficiales y pondrán como prioridad a vecinos de las comunidades.

KFC ofrece entre 20 y 25 nuevos empleos por cada nuevo restaurante que abre en suelo nacional.

“La generación de empleo y la participación activa en las comunidades son parte de lo que nos impulsa a seguir creciendo”, agregó el gerente general.

Las fechas de apertura se anunciarán de forma paulatina a lo largo del año, conforme avance el proceso de contratación y puesta en marcha de cada nuevo restaurante.

De la mano con la tecnología

En paralelo, el plan de expansión se apoya en el fortalecimiento de su oferta tecnológica. Actualmente, todos los restaurantes KFC del país cuentan con kioscos digitales, y la aplicación móvil KFC Costa Rica permite realizar pedidos, acceder a promociones exclusivas y participar en su programa de fidelidad.

El app KFC Costa Rica le permite obtener beneficios exclusivos.

Según datos de la compañía, entre 2021 y 2025 KFC Costa Rica alcanzó 67 puntos de venta en distintas zonas del país, como parte de una estrategia de crecimiento sostenido que combina inversión, generación de empleo e innovación, con el objetivo de consolidar su presencia a nivel nacional.