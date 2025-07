Portafolio Inmobiliario fortalece su compromiso con la sostenibilidad y presenta logros en su Reporte Estratégico 2024

Portafolio Inmobiliario dio a conocer su Reporte Estratégico 2024, el tercero en su trayectoria, alineado a los estándares internacionales, en el que expone los principales avances alcanzados en su gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG), tanto en proyectos en desarrollo como en operación.

Durante la presentación, Alfredo Volio, Director Ejecutivo de Portafolio Inmobiliario dijo que, “el reporte, alineado con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), evidencia los resultados de un ciclo estratégico marcado por el fortalecimiento de capacidades, la innovación aplicada en campo y la colaboración con aliados estratégicos, bajo una visión de sostenibilidad integrada al negocio”.

Por su parte, Ana Laura Rojas, Directora de Asuntos Corporativos de Portafolio Inmobiliario, explicó que desde sus inicios la empresa ha sostenido una visión transformadora: la convicción de que el desarrollo inmobiliario debe generar empleo, mantener buenas relaciones con las comunidades y aportar al progreso del

“Esa visión siempre ha estado con nosotros, pero con el tiempo ha evolucionado y se ha hecho más profunda. Hoy, entendemos que generar valor significa crear valor compartido: uno que integra beneficios económicos, sociales y ambientales. Una visión de triple utilidad, donde las personas y el entorno ocupan un lugar central. Asimismo, el concepto de desarrollo ha trascendido la construcción de obras para convertirse en una apuesta por el desarrollo integral —ambiental, social y económico— que impulse el bienestar colectivo y el futuro del país”, expresó Rojas.

Alfredo Volio, Director Ejecutivo de Portafolio Inmobiliario durante la presentación de resultados.

Logros que se destacan Copiado!

En el eje ambiental, uno de los logros más destacados fue la finalización del primer Análisis de Ciclo de Vida (ACV) aplicado a un proyecto constructivo en Costa Rica, lo que permitió identificar las fuentes de emisión desde el diseño y sentar bases para futuras acciones de mitigación. También se realizó un análisis comparativo de huella hídrica en tres tipos de desarrollos y se aplicaron evaluaciones sobre riesgo climático, movilidad sostenible y seguridad vial. A estas iniciativas se sumaron más de 1.100 horas de capacitación interna.

Como parte de su estrategia de economía circular, el 74 % de los residuos generados durante la construcción fueron valorizados. En el año, la compañía obtuvo dos nuevas certificaciones LEED y fue galardonada con una Bandera Azul Ecológica en la categoría de construcción sostenible.

Daniel Villafranca, Director de Sostenibilidad.

En sus proyectos operativos, la reducción de impactos también fue significativa: el consumo eléctrico por metro cuadrado se redujo en un 4 %, y el de agua en un 27 %. En cuanto a la valorización de residuos, se duplicó el porcentaje respecto al 2022, pasando de un 20.55 % a un 42.71 % en 2024. — Daniel Villafranca, Director de Sostenibilidad.

El compromiso con las comunidades vecinas también se consolidó. La empresa sumó 2.131 horas de voluntariado y desarrolló 146 ferias de emprendimientos, además de giras vocacionales y eventos culturales que beneficiaron a estudiantes y habitantes de las zonas aledañas.

Portafolio Inmobiliario fortalece su compromiso con la sostenibilidad y presenta logros en su Reporte Estratégico 2024

Transformando la ciudad Copiado!

En alianza con otras compañías, Portafolio Inmobiliario finalizó el Plan Maestro conceptual para la renovación del Parque Metropolitano La Sabana, un paso importante hacia la transformación de los espacios urbanos.

También inauguró el primer tramo de Rutas Naturbanas Escazú, con 170 metros lineales dentro de Avenida Escazú. Este espacio incorpora un diseño ecosistémico con 4.480 árboles y plantas nativas de más de 20 especies, parque infantil, mobiliario para el descanso y un anfiteatro para actividades culturales.

Portafolio Inmobiliario publica su Reporte Estratégico 2024 y consolida su desempeño en materia ambiental, social y de gobernanza.

“En Portafolio Inmobiliario y Avenida Escazú damos un paso adelante en alianza con Rutas Naturbanas, con el objetivo de que, una vez completado el proyecto, este tramo del río Torres se integre de forma fluida. Queremos que este espacio contribuya a fortalecer la cohesión social, promover la movilidad activa y consolidarse como un espacio público de calidad”, indicó Volio.

Impulsando liderazgo femenino Copiado!

En materia de talento humano, se impartieron 14.422 horas de formación, se rediseñó el paquete de beneficios para el personal y se avanzó en equidad de género: el 42 % de la planilla son mujeres y el 35 % de los puestos de liderazgo están ocupados por ellas. También se benefició a 145 personas mediante el programa Índice de Desarrollo Multidimensional Empresarial y se redujo el índice de accidentabilidad en un 24 %.

En el ámbito de gobernanza, la empresa puso en marcha un nuevo Código de Gobierno Corporativo, aplicó auditorías y evaluaciones en el 100 % de sus proyectos operativos, y optimizó su servicio al cliente con una tasa de resolución del 99 % en solicitudes. En lo financiero, el patrimonio se incrementó en $895 millones, reflejando una gestión estratégica y sólida.

Reconocimientos de impacto Copiado!

Durante el último año, Portafolio Inmobiliario fue reconocido por diversas organizaciones nacionales e internacionales por su compromiso con el desempeño ambiental, social y el desarrollo con propósito. Aleste recibió el Urban Habitat Award 2024 – Award of Excellence, otorgado por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat, por su destacada integración de la naturaleza, espacios caminables y biodiversidad como elementos clave para mejorar la calidad de vida urbana. La Cámara Costarricense de la Construcción otorgó a la compañía, por tercer año consecutivo, el Premio de Construcción Sostenible en la categoría empresa.

La compañía, fue reconocida como la empresa número uno del sector construcción e inmobiliario en el ranking Merco Empresas 2024, así como la número uno del sector en atracción y retención de talento según el ranking Merco Talento 2024. Su Director Ejecutivo, Alfredo Volio, fue incluido en el Top 50 del ranking Merco Líderes 2024 por su liderazgo transformador. También recibió el Premio AmCham de Negocios Sostenibles en la categoría Social-Comunidad y fue reconocida por UNICEF por su aporte al cumplimiento de los derechos de la infancia, gracias al proyecto Escazú Village, como parte del programa Espacios Solidarios con la Infancia. Estos reconocimientos, entre otros, reflejan el impacto y la coherencia del trabajo de toda la organización.

Alfredo Volio, Director Ejecutivo de Portafolio Inmobiliario habló de los planes para los próximos cinco años. (Jose Cordero/José Cordero)

Trabajamos con propósito, no por premios. Pero recibirlos nos llena de orgullo, porque son un reconocimiento al compromiso, la pasión y el talento de las más de 700 personas que día a día construyen el presente y el futuro de nuestras ciudades. — Alfredo Volio, Director Ejecutivo de Portafolio Inmobiliario.

Con la publicación de este reporte, Portafolio Inmobiliario también anuncia que en adelante reportará su desempeño bajo un enfoque de doble materialidad, en línea con su Estrategia Corporativa 2025-2030. Este enfoque permitirá entender mejor el impacto que la empresa genera y cómo los cambios del entorno afectan sus operaciones y decisiones estratégicas.

El Reporte Estratégico 2024 de Portafolio Inmobiliario ya se encuentra disponible para su consulta en versión completa y resumen ejecutivo en el siguiente enlace: www.portafolio.cr/biblioteca.