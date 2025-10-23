Torre Sencia: innovación, bienestar y sostenibilidad en el corazón de San José

San José se reinventa y, con ella, la forma de habitar la ciudad. A pasos del Parque La Sabana, rodeada de comercios, restaurantes, hoteles y servicios clave, Torre Sencia, el nuevo proyecto de RC Inmobiliaria, redefine el concepto de vida urbana con una propuesta que integra diseño, comodidad, tecnología y sostenibilidad.

Ubicada en el complejo Núcleo Sabana, esta icónica torre se convertirá en un referente para la ciudad gracias a su diseño arquitectónico bioclimático y a la amplia oferta de amenidades que transforman cada día en una experiencia única.

Con 29 pisos y 233 apartamentos, Torre Sencia ofrece nueve modelos distintos que van desde los 48 m² hasta los 235 m², con opciones de 1, 2 y 3 dormitorios, además de espectaculares penthouses. Cada unidad ha sido pensada para responder a las necesidades de quienes buscan independencia, familias en crecimiento o profesionales que desean combinar el dinamismo de la ciudad con un hogar versátil y acogedor.

La propuesta va más allá de lo residencial: la torre contará con áreas mixtas que integran comercios y oficios de conveniencia, garantizando que todo lo necesario esté al alcance de los residentes sin salir del proyecto.

Amenidades que marcan la diferencia

RC Inmobiliaria entiende que los hogares modernos van más allá de cuatro paredes. Por eso, Torre Sencia ofrece más de 30 amenidades diseñadas para fomentar el bienestar, la socialización y la productividad.

Zonas exteriores y áreas comunes : parques para niños y mascotas, jardín sensorial, jardín de estrellas, rutas urbanas y un parque de esculturas que enriquecen la vida al aire libre.

: parques para niños y mascotas, jardín sensorial, jardín de estrellas, rutas urbanas y un parque de esculturas que enriquecen la vida al aire libre. Áreas sociales y recreativas : piscina recreativa y deportiva, jacuzzi, gimnasio, deck de yoga, wellness center con sauna y vapor, cine, karaoke, game room, simulador de golf, terrazas gourmet y cancha de pádel.

: piscina recreativa y deportiva, jacuzzi, gimnasio, deck de yoga, wellness center con sauna y vapor, cine, karaoke, game room, simulador de golf, terrazas gourmet y cancha de pádel. Áreas de trabajo y reuniones: espacios de coworking, salas de conferencias y estaciones individuales que se adaptan a la creciente tendencia del trabajo híbrido.

Cada espacio ha sido diseñado para que los residentes encuentren un balance entre descanso, productividad y recreación, todo sin salir de casa.

Torre Sencia, el nuevo proyecto de RC Inmobiliaria, se ubicará en La Sabana.

Compromiso con la sostenibilidad

Torre Sencia se erige como un proyecto de vanguardia en sostenibilidad. Su arquitectura bioclimática aprovecha al máximo la luz natural y la ventilación, reduciendo la necesidad de aire acondicionado e iluminación artificial.

El edificio contará con paneles solares para el calentamiento de agua en los apartamentos y la piscina, vidrios con protección solar, iluminación LED, y sistemas de grifería e inodoros de bajo consumo que permiten ahorrar hasta un 45% de agua. Además, sus jardines estarán compuestos por especies nativas y se habilitarán centros de acopio de reciclaje, garantizando un menor impacto ambiental y una mayor conciencia ecológica.

Una nueva forma de habitar la ciudad

Más que un proyecto inmobiliario, Torre Sencia es una invitación a redescubrir la vida en la ciudad con un enfoque en el bienestar integral, la conveniencia y la sostenibilidad. Es un proyecto que no solo construye hogares, sino comunidades.

RC Inmobiliaria, reconocida por desarrollar proyectos de alto impacto en Costa Rica, reafirma con Torre Sencia su compromiso de ofrecer soluciones habitacionales modernas, responsables con el ambiente y conectadas con las nuevas formas de vivir.

Torre Sencia es el símbolo de una nueva manera de vivir, trabajar y disfrutar la ciudad.

San José está cambiando, y con ella, las oportunidades de habitar espacios diseñados para el futuro.

Etapa de preventa

Actualmente, Torre Sencia se encuentra en la etapa de preventa, lo que representa una excelente oportunidad para aprovechar las mejores condiciones y precios del proyecto, desde los modelos más accesibles hasta los penthouses.

Para obtener más información, pueden comunicarse al WhatsApp +506 8317-4375 o visitar la página web sencia.nucleosabana.cr. También está disponible el (506) 2289-0977 o por medio de las redes sociales: RC Inmobiliaria y @rcicostarica.