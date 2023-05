Johnnie Walker lanza una edición limitada inspirada en San José

Desde niño, Christian Wedel, un joven artista costarricense, sabía que tenía una fuerte inquietud por el arte. Hoy a sus 38 años de edad, logró que una marca internacional, Johnnie Walker, el whisky escocés número uno en el mundo, firmara una colaboración para llevar a través del arte un mensaje a favor de la sostenibilidad del medio ambiente.

Christian Wedel fue seleccionado entre cientos de artistas para pertenecer en un selecto club de creadores a nivel mundial quienes diseñaron botellas de sus ciudades con tinta de aire contaminado, como parte de la colección Keep Walking, Made of My City.

“Ha sido un placer formar parte de este proyecto y compartir una visión de mi ciudad, algo que está muy cerca de mi corazón. Creo que convertir la contaminación del aire en tinta es una gran idea, no solo minimizando nuestra huella de carbono, sino también ampliando la conversación sobre lo que se puede hacer en nuestro futuro”, dijo Christian Wedel.

Nacido el 18 de octubre de 1985 en San José, Christian siempre tuvo una inquietud por el arte. Su curiosidad lo llevó a estudiar Diseño Publicitario en la Universidad Veritas, donde forjó su pasión. “Me gusta saber usar los programas de diseño y tener esta herramienta para también hacer trabajos de ilustración comercial como este proyecto. Me da la posibilidad de tener un espacio para realizar mi obra personal pero también poder trabajar en proyectos como este”, comentó.

Su trabajo artístico cuenta con varios elementos de respeto hacia el medio ambiente y el cambio climático, situación que favoreció su selección para crear un diseño único inspirado en la naturaleza de San José dentro de las botellas de Johnnie Walker Black Label, en colaboración con la tecnología de AIR-INK®. Esta obra de arte sostenible está inspirada en las plantas originarias de Costa Rica, la arquitectura de la ciudad de San José y la energía de los parques nacionales, destacando la naturaleza del país y sus raíces naturales.

“Me inspiré en los parques de San José que tienen plantas tropicales y en la arquitectura que rodea estos parques. En específico, Parque España, Parque Nacional y la fuente enfrente de la Escuela Metálica”, dijo. Su arte principalmente refleja a las plantas como monstera, árbol de Guarumo, bromelias y orquídeas.

Señaló que uno de sus principales retos fue trabajar con la tinta creada a partir de la contaminación del aire. “Es muy similar a la tinta china que es la que estoy acostumbrado a usar”, comentó.

La tinta AIR-INK®, diseñada por Graviky Labs, está fabricada de la polución generada por los motores de diesel, chimeneas y otras fuentes de contaminación atmosférica. El carbón se filtra y extrae, mezclándolo con otras sustancias para lograr una tinta negra, logrando en contraste con la cerámica blanca y un diseño original, un packaging elegante, diferente y estético para diferenciarse.

Wedel afirma que esta edición especial es una obra de arte sostenible que merece ser exhibida como tal, en donde cada elemento plasmado en ella pueda ser visualizado como algo único y exclusivo. “Me interesa hacer conciencia de que la manera en que vivimos no es la única y que hay otras formas de relacionarnos entre nosotros, otras especies y el planeta”, indicó.

Solo existen 2,500 botellas creadas de esta edición especial de Johnnie Walker Black Label inspirada en San José, hecha con tinta proveniente de la contaminación del aire. Dicha serie se suma a la colección Keep Walking, Made of my City en colaboración con Air-Ink, con apenas 11 botellas en el mundo como parte de la campaña.

Estas botellas fueron presentadas en un evento de lanzamiento, que contó con la presencia de directivos de Diageo, personalidades de la prensa, embajadas, instituciones y reconocidas figuras públicas en Costa Rica, que se llevó a cabo el 27 de abril en Campo Lago, Lindora.

Christian estuvo presente en el evento, donde ofreció un momento único a los asistentes, al compartir su arte en tiempo real con la tinta hecha de contaminación del aire. “En Costa Rica no es común que marcas colaboren con artistas, pero proyectos como estos, desde el sector privado, también pueden impulsarme a seguir realizando proyectos. Además le da visibilidad a temas que se quedan en espacios que mucha gente normalmente no puede acceder”, agregó.

Para conocer más sobre esta edición limitada y el alcance de esta campaña, los interesados pueden escanear los códigos QR que se encuentran en estas botellas, finalizó el artista.

