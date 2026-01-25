Economía y Política

Dudas y certezas: 5 datos clave para entender qué nos dicen realmente las encuestas del CIEP y del Idespo

Las últimas encuestas del CIEP-UCR y del Idespo-UNA, publicadas esta semana, reflejan escenarios similares. En este artículo, las revisamos en profundidad, las comparamos y las contrastamos con datos de elecciones recientes

Por Josué Alfaro

El CIEP-UCR y el Idespo-UNA publicaron esta misma semana sus más recientes estudios de opinión de cara a las elecciones de este 1.º de febrero. Los centros universitarios realizaron encuestas a dos semanas de los comicios y sus resultados fueron relativamente similares.








