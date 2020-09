“Yo mismo no quisiera impuestos, primero no tener que hablarle del tema a la gente y segundo que no me los apliquen, pero creo que en general la reacción es esperable, hay grupos que aunque no se ven afectados, por supuesto reaccionan. Lo que tenemos es un tema de necesidad y no nos queda de otra, hay que actuar”, concluyó Villegas.