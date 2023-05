Cinco retos de Costa Rica en salud y seguro social

Buenos días. La inteligencia artificial generativa está de moda y ya surgieron imitaciones y suplantadores.

Las firmas especializadas, como Unit 42 y WatchGuard, reportan un aumento de registros mensuales de dominios y de ataques de denegación de servicios, intentos diarios de direcciones web maliciosas, suplantación o robo de identidad, ataques de ingeniería social y otros malware relacionados y generados con esa tecnología.

El problema es que los atacantes encuentran portillos en nuestros hábitos diarios en Internet y redes sociales:

horas diarias en promedio que los usuarios pasan conectados después de su trabajo en Reino Unido, informó ESET. Apostado que no andamos muy largo aquí en Costa Rica. ¿Ya sacó sus cuentas?

Retos del sistema de salud de Costa Rica

La Academia de Centroamérica publicó un estudio sobre los retos del sistema de salud de Costa Rica, en el cual se advierte que se está empezando a materializar una serie de riesgos: la sostenibilidad del seguro y el aumento de las tasas de morbilidad, especialmente de enfermedades de tratamiento médico de alto costo ante el envejecimiento de la población.

Hay, además, cambios estructurales que impactan el ecosistema y tecnologías emergentes que pueden renovar los servicios. Todo esto ya se sabe desde hace años. “Pero no se han tomado todas las acciones correspondientes”, indica el estudio.

Los retos son:

1. Fortalecer la rectoría del ministerio: particularmente en la formación de profesionales, evaluación de costo-beneficio de infraestructura sanitaria, métodos de tratamiento, desarrollo tecnológico e investigación.

2. Sostenibilidad del seguro de salud: el gasto per cápita de Costa Rica es una tercera parte comparado al promedio de la OCDE y décimo en América Latina y el Caribe; además, los niveles de inversión no son óptimos y la sostenibilidad del seguro es frágil.

3. Listas de espera: hay limitaciones para atender la demanda, por carencias en recursos e infraestructura. A pesar del aumento en el personal en las últimas dos décadas, la densidad de médicos es de apenas 2,1 médicos por cada 1.000 habitantes y eso está muy por debajo del promedio de OCDE: 3,3 médicos por 1.000 habitantes.

4. Condiciones favorables: la tecnología favorece la telemedicina y el acceso a sistemas de transmisión de datos e imágenes, de las que hay experiencias a nivel privado y público en el país, pero deben aprovecharse más.

5. Interoperabilidad de datos: la información está fragmentada, lo que limita su utilidad. La interoperabilidad de los sistemas permitirá asegurar la calidad asistencial y optimizar el gasto. Claro, cuidando la seguridad informática y la protección del usuario.

Tres infos para el día

Salud judicializada

El Estado de la Justicia detectó, a principios de 2022, unas 33.998 resoluciones de recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional relacionados con solicitud de medicamentos, el 80% tienen votos a favor de los recurrentes.

Declaraciones pendientes

La Contraloría General de la República reportó que el 83% de los 21.000 funcionarios públicos tienen pendientes la presentación de la Declaración Jurada de Bienes del 2023. A la fecha, solamente cumplieron con esa entrega 3.411.

Pequeños fondos

Founder Institute informó que está aumentando la inversión en startups a través de fondos de capital de riesgo de tamaño pequeño, tras la afectación de la industria en este 2023. Su plataforma registra un incremento de $15.300 millones en lo que llevamos del año.

La cita

“En momentos donde el país enfrenta retos laborales importantes y el mundo es cada vez más competitivo en atracción de nuevas inversiones, Costa Rica debe fortalecer el camino recorrido para mantener un clima propicio para la llegada de nuevas empresas que impulsen el desarrollo nacional” — Mario Montero, presidente de Infocom

