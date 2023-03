El desempleo según la edad: ¿en cuáles creció más en la última década?

Buenos días. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Me tocó trabajar y publiqué un post en el blog La ley de Murphy sobre un tema sencillo en apariencia.

Todas las personas sabemos que los negocio y los profesionales independientes requieren promocionarse. Nunca como ahora ha sido tan fácil (y es más barato): a través de las redes sociales.

¿Cuántos lo hacen? Veo muchos negocios y profesionales independientes cercanos que no lo aprovechan. No solo dejar ir oportunidades de negocios. A algunos se les han caído los ingresos y hasta tuvieron que cerrar, pues no logran el desafío del cambio del mercado. Les invito a leer el post.

Por cierto, ahí les hablo de algunas obras públicas sin terminar. Un dato relacionado:

¢434.254 millones

Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para este 2023. Un informe de la Contraloría General de la República indicó que es 0,9% del PIB, una de las menores asignaciones de recursos —junto al del 2022— de la última década.

Desempleo según la edad

La semana anterior el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló las últimas cifras de ocupación y desocupación. Hay 222.328 personas sin empleo.

Muchas publicaciones se centraron en desempleo por género y nivel educativo: mujeres y personas con menor escolaridad son las más afectadas. Ya lo habíamos indicado acá también, basados en estadísticas anteriores. ¿Y por edad?

Revisamos los datos del INEC de 2011 a enero de 2023, teniendo en cuenta que en 2011 la población fue de casi 4,6 millones de personas y en 2021 (último dato disponible) fue de casi 5,2 millones:

De 15 a 24 años: pasó del 43% al 32% de los desocupados, con un aumento del 15% al comparar cifras absolutas; en relación a la población total fueron 1,33% y 1,37%, respectivamente.

De 25 a 34 años: pasó de 27% a 32% de las personas sin empleo entre 2011 a 2023, con un aumento de casi 82%; en relación a la población fueron 0,86% y 2,6%, respectivamente.

De 35 a 44 años: pasó de 13% a 17% del total de desempleados, con un aumento de 95%; en relación a la población total pasó de 0,42% a 0,73% y el que más aumentó.

Mayores de 45 años: pasaron de 16% a 19% del total de desocupados, creció 83% y, en relación a la población total, pasó de 0,51% a 0,83%, el segundo de mayor incremento.

Queda pendiente un detalle más, pero se ven tendencias. Recordemos lo que dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la necesidad de capacitar a las personas a lo largo de su vida laboral.

(Rafael Pacheco Granados)

bv | Seguros: hogares protegidos

Desastres naturales, incendios y robos, son algunas de las previsiones que debe tomar al construir casa. En el mercado puede encontrar un seguro para esos propósitos, según la guía de la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

Tres infos para el día

Conservación marina

El Fondo Azul Costa Rica anunció que se acerca a su meta de $10 millones para complementar esfuerzos de conservación marina de Costa Rica.

Expomóvil

Del próximo 9 de marzo y durante 10 días será la Expomóvil 2023 en Pedregal, Belén, con 42 entidades y empresas participantes, incluyendo ocho nuevas agencias.

(Mayela Lopez)

Apuesta a fintech

Sequoia Capital, la firma de capital de riesgo que apostó a Airbnb, Apple, Instagram, Square y WhatsApp, entre otras, invirtió en 2022 en más de 100 fintech con soluciones de mercado de capitales (16%), pagos (16%), nóminas (16%), finanzas personales (12%) y bienes raíces (12%).

La cita

“El mensaje ‘Todo pasa’ fue muy fuerte para mí en todas estas etapas del negocio”. — Leandro Aldaburu, gerente general de El Novillo Alegre

El gráfico

