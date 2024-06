¿Es usted gerente de ventas o mercadeo, contador, abogado o informático? ¿Cuánto más debería ganar si tuviera competencias de inteligencia artificial?

(Shutterstock)

La mayor demanda de talento con competencias relacionadas con inteligencia artificial (IA) empuja las ofertas de empleo y las propuestas de ingresos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió, en un informe sobre tendencias laborales para este 2024, que la aceleración tecnológica pondrá más a prueba la adecuación del mercado de trabajo, tras las innovaciones digitales relacionadas con la IA en el año anterior.

Tres son los sectores donde la adaptación debe ser más veloz: el financiero, los servicios profesionales y las tecnologías de información y comunicaciones. En el primero, Oracle habla de un “nuevo paradigma: los servicios financieros inteligentes”.

En esos tres sectores, la productividad se multiplicaría por cinco, según el informe Barómetro Global de la IA sobre el empleo 2024, de PwC y publicado ayer 10 de junio, el cual analiza más de medio millón de ofertas de empleo en 15 países. No se indicaron los datos para Costa Rica.

Por eso, el 84% de los gerentes generales admiten que sus empresas ya implementan proyectos de IA. Y con ello aumenta la demanda de talento con competenecias de IA. La demandas de talento con habilidades de IA es cinco veces mayor en los sectores de tecnologías y es tres veces mayor en los servicios profesionales y en los servicios financieros en comparación a otras actividades.

¿Qué impacto tiene eso en los salarios? El estudio revela que aquellos empleos que requieren capacidades específicas de IA tienen una prima salarial promedio de hasta un 25%. Por ejemplo, en EE. UU. un gerente de ventas con conocimientos de IA obtiene salarios 43% superiores. En el Reino Unido los empleadores están dispuestos a pagar una prima del 27% a los abogados con habilidades de IA.

“El mercado laboral demanda la necesidad de competencias en IA en las diferentes posiciones que todos conocemos, no sólo las tradicionalmente tecnológicas”, advirtió Armando Martínez Polo, socio responsable de inteligencia artificial en PwC.

La cifra

Los adultos mayores mantienen en bancos ticos un total 762.992 cuentas de ahorro a la vista y a plazo, con un saldo total de:

¢3,4 billones

a marzo 2024, informó la Asociación Bancaria Costarricense. De ellas, 516.872 son de ahorro a la vista con un saldo total a marzo 2024 de ¢1,2 billones.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: modelo de pensiones lleva 70 años

De continuar con su modelo actual el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social, no podrá brindar sostenibilidad a las pensiones a su cargo a largo plazo, por lo que las autoridades coincidieron en que urge su rediseño. En el seminario “Sistema Nacional de Pensiones”, organizado en mayo pasado por la Superintendencia de Pensiones y otras entidades, se analizaron también los dos factores que afectan la sostenibilidad financiera: el envejecimiento de la población y que una buena parte las personas no prevé la importancia de cotizar a tiempo para su jubilación.

En el mundo: empleo de mayo en EE. UU.

La contratación fue “inesperadamente” sólida en mayo, con una ganancia de 272.000 puestos de trabajo, aunque la tasa de desempleo aumentó hasta el 4%, informó The New York Times. Se trata de un aumento respecto del promedio de 232.000 puestos de trabajo de los 12 meses anteriores, lo que altera el panorama de una economía que se relaja hacia un ritmo más sostenible. Lo más preocupante para la Reserva Federal, que se reunirá esta semana y nuevamente en julio, es que los salarios aumentaron un 4,1% respecto al año anterior, una señal de que es posible que la inflación aún no haya sido vencida.

En ciencia: sesgos raciales en medicina

Obtener un diagnóstico de salud certero no es una experiencia compartida por personas de grupos racial y étnicamente marginados, pues sistemáticamente son excluidos de la investigación biomédica y de los planes de estudios de los médicos. Una nueva investigación muestra que la segregación residencial, económica, de empleo, de educación y medioambiental inciden en la salud y afectan el diagnóstico y los tratamientos médicos, publicó Nature. Por ejemplo, tienen menor acceso a una alimentación saludable y están más expuestas a peligros ambientales, de contaminación y hasta de vertederos de desechos industriales.

Recomendaciones de este martes

Microsoft y el IICA anunciaron la segunda edición del concurso Challenge Minecraft Education enfocado en soluciones para la conservación del agua y agricultura sostenible. El plazo concluye el 24 de junio del 2024, pero solo hay cupo para 50 equipos.

Mastercard y Data.org anunciaron la competencia Desafío AI2AI de soluciones de IA para la inclusión y el empoderamiento económico. La inscripción está abierta hasta el 18 de julio.

En streaming, Apple TV+ estrenará el próximo 28 de junio el film Fancy Dance, donde Jax y su sobrina Roki huyen de la justicia y viajan al Grand Nation Powwow de la ciudad de Oklahoma.

