Las conversaciones difíciles son en parte desafiantes porque no sabe si la discusión se saldrá de control. Para asegurarse de que todo salga bien, establezca un código de conducta con su interlocutor previamente. Como medidas mínimas, sugiera no interrumpir, no gritar ni hacer ataques personales. (Sí, son puntos básicos, pero es útil que todos los recuerden). Después pregunte qué otras reglas son importantes para su colega. Si le preocupa que no siga las reglas, anótelas en una hoja o un pizarrón. Si comienza a alzar la voz, por ejemplo, puede señalarlas amablemente y recordarle: “Dijimos que no gritaríamos. ¿Puede bajar la voz?” Tener reglas básicas establecidas puede ayudar a mantener la conversación bajo control.