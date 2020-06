En estos últimos diez años hemos estado empujando para hablar de las virtudes de la educación on line, si bien un segmento importante de la población se ha volcado a estudiar en línea —hasta el momento tenemos más de 800.000 estudiantes que han cursado nuestros programas en Open Education—, todavía hay un segmento grande de personas que por distintos temas se sienten más cómodos estudiando en una escuela física, sienten que no van a ser disciplinados, que no estarán cómodos con la tecnología o no saben que esperar.