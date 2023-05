Great Place to Work dio a conocer su ranking del 2023, y aparecen varias firmas con presencia en Costa Rica

La firma Great Place to Work Institute empezó su calendario de publicaciones de los rankings del presente año 2023 de las compañías que son los mejores lugares para trabajar.

El primer ranking en hacerse público es el global que permite identificar lugares de trabajo que se consideran excelentes gracias, entre otras cosas, al desarrollo de una cultura y ambiente laboral “confiable”. El calendario de publicación de listados por categorías y regiones es intenso para el segundo semestre.

Great Place to Work empezó cuando en 1981, un editor de un medio de comunicación de Nueva York pidió a dos periodistas identificar los 100 mejores lugares para trabajar en Estados Unidos.

Ellos descubrieron que la clave para crear un excelente lugar de trabajo va más allá de los beneficios, programas o prácticas corporativas y depende de la construcción de relaciones de calidad caracterizadas por la confianza, el orgullo y la camaradería.

Para certificarse las empresas se postulan y son sometidas a una encuesta directa y confidencial realizada a sus colaboradores, en la cual se evalúa la experiencia en términos de confianza, innovación, valores de la empresa, liderazgo, inclusión, reconocimientos, desarrollo y bienestar en el trabajo.

La investigación anual que realiza esta firma se basa en información recolectada a más de 10 millones de empleados en 50 países, representando alrededor de 6.000 organizaciones que varían en tamaño, industrias, madurez y estructura. Las firmas obtienen sus certificaciones al cumplir las condiciones indicadas.

Por ejemplo, la firma global de arquitectura y diseño, Gensler, informó a finales de abril que su oficina de Costa Rica (con más de 300 colaboradores y casi dos décadas diseñando proyectos en más de 12 mercados geográficos) obtuvo la certificación. Gensler se une a otras firmas que han sido certificadas en años anteriores en el país.

“Recibir esta certificación es una validación del compromiso con nuestros colaboradores, su bienestar y su desarrollo profesional”, afirmó Jessica García, codirectora de Gensler Costa Rica.

En El Financiero hemos dado seguimiento a los rankings globales y por áreas en 2021 y 2022. En el ranking del 2023 aparecen compañías que realizaron ajustes operativos y de planilas en los últimos años, tanto a nivel global como local.

Ranking global 2023 Copiado!

Entre las primeras 30 firmas del Fortune 100 Best Companies to Work For 2023 encontramos varias con presencia en Costa Rica.

Destacamos la sinopsis que realiza el ranking de las primeras cinco y de aquellas que tienen oficinas locales:

1. Cisco

La reconocida firma tecnológica (con presencia en Costa Rica) se preocupa realmente por su planilla, según sus colaboradores: brinda días libres a lo largo del año para permitir que los empleados se recarguen, tiempo libre al final del año para pasar con la familia, iniciativas de medio ambiente y un fuerte compromiso con la diversidad y la igualdad.

2. Hilton

La cadena de hoteles Hilton, con sede en McLean, se caracteriza por una cultura acogedora y solidaria, una genuina preocupación de los gerentes directos por sus colaboradores a nivel laboral y personal, según los resultados de las encuestas aplicadas.

3. American Express

La firma de servicios financieros y de seguros con sede en Nueva York, según sus colaboradores, tiene un enfoque “sincero” que se habría evidenciado durante la pandemia con “toneladas” de flexibilidad en sus políticas de clientes y propuestas de valor en función del bienestar y el reconocimiento de los colaboradores.

4. Wegmans Food Markets, Inc.

La firma de comercio al detalle de Rochester, también en Nueva York, tiene una orientación familiar que se valora en todos los aspectos de la corporación, incluyendo el servicio al cliente, las relaciones con los empleados y la administración.

5. Accenture

La compañía de servicios de Nueva York y con presencia en Costa Rica se destaca por los esfuerzos de inclusión y diversidad, alentando a las personas a llevar la mejor versión de sí mismas al trabajo.

6. NVIDIA, firma de tecnología de la información con sede en Santa Clara, California.

7. Atlassian, también de tecnología de la información con sede en San Francisco, California.

8. Salesforce, otra compañía de tecnología de información y con sede en San Francisco, California.

9. Comcast NBC Universal, de telecomunicaciones y con sede en Filadelfia, EE. UU.

10. Marriott International

La cadena de hoteles tiene sede en Bethesda, Maryland, y es de las firmas de este ranking con presencia en Costa Rica. Se destaca por el reconocimiento del liderazgo y a nivel de cambio social y la protección de sus colaboradores.

11. Rocket Companies, firma de servicios financieros y seguros con sede central en Detroit.

12. Slalom Consulting. firma de servicios profesionales con sede en Seattle.

13. Power Home Remodeling, dedicada a construcción y con sede en Chester, Pennsilvania.

14. Intuit Inc., otra firma de tecnología de información y con sede en el Valle del Silicio, específicamente en Mountain View.

15. Capital One, firma de servicios financieros y de seguros con sede en McLean, Virginia del Norte.

16. Plante Moran, compañía de servicios profesionales con sede central en Southfield, Michigan.

17. Deloitte

Compañía de servicios profesionales tiene sede en Nueva York y oficinas en Costa Rica. Sus colaboradores destacan que la firma escucha atentamente sus comentarios y realiza ajustes en las prácticas de una manera dinámica; identifica de manera proactiva formas de mejorar la experiencia, incluyendo la compensación base de todas las personas y de forma justa y objetiva.

18. Orrick, también dedicada a servicios profesionales y con sede central en San Francisco, California.

19. World Wide Technology, firma de tecnologías de información con sede en Saint Louis, Missouri.

20. Synchrony Financial, brinda servicios financieros y de seguros y tiene sede en Stamford, Connecticut.

21. Nationwide Mutual Insurance Company, también de servicios financieros y de seguros y tiene sede en Columbus, Ohio.

22. David Weekley Homes, dedicada a la construcción y con sede en Houston, Texas.

23. Baird, firma de servicios financieros y de seguros con sede en Milwaukee, Wisconsin.

24. Pinnacle Financial Partners, firma de servicios financieros y de seguros con sede en Nashville, Tennessee.

25. Protiviti, firma de servicios profesionales con sede en Menlo Park, California.

26. Target Corporation, dedicada al comercio al detalle y con sede en Minneapolis, Minnesota.

27. Box Inc., una firma de tecnología de información con sede en Redwood City, California.

28. Kimley-Horn and Associates Inc., firma de servicios profesionales con sede en Raleigh, Carolina del Norte.

29. Veterans United Home Loans, dedicada a servicios financieros y de seguros con sede central en Columbia, Missouri.

30. PricewaterhouseCoopers LLP (PwC)

La firma de servicios profesionales tiene sede en Nueva York y oficinas en Costa Rica también. Sus colaboradores destacaron las oportunidades de crecimiento en equipo e individuales, salarios y bonos competitivos, los incentivos, posibilidades de tiempo libre y herramientas para el desarrollo personal, el trabajo en equipo, el voluntariado social en comunidad, y las actividades de salud mental y bienestar.