Tecnología

Costa Rica destaca por su estrategia para la IA, pero no aborda la pérdida de empleo. ¿Qué se puede hacer?

Un estudio y especialistas destacan el avance y las virtudes de la estrategia de IA de Costa Rica, aunque se reconoce que hay un pendiente ante la amenaza de la pérdida de empleos

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Andrés Alpízar y Mariam Rodríguez crearon el Observatorio de IA Colibrí Labs hace un año, después de leer un informe del Banco Mundial sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
inteligencia artificialIACamticECIJANiuboxempleoMicittestrategia nacional IA
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.