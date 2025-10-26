Rex Cargo: medio siglo impulsando el desarrollo del país

Rex Cargo nació hace 50 años con el propósito de impulsar las exportaciones de productos no tradicionales hacia mercados emergentes. Lo que comenzó como un emprendimiento local, pronto se convirtió en un motor de desarrollo económico para el país y, con los años, en un referente regional en soluciones logísticas.

Surge como una solución a las necesidades que tenía el país en ese momento de promover las exportaciones hacia mercados nuevos. Los principales hitos han sido la expansión centroamericana, la diversificación hacia industrias como la farmacéutica y de dispositivos médicos, y el enfoque en la tecnología como centro de gravedad de nuestras soluciones. — Álvaro Alpízar, Presidente de Rex Cargo.

Innovación, confianza y crecimiento Copiado!

Durante cinco décadas, Rex Cargo ha sido un aliado estratégico para sectores tan diversos como las ciencias de la vida, el comercio electrónico, el consumo masivo y la alta tecnología. Su apuesta ha estado siempre marcada por la responsabilidad, la excelencia y la experiencia.

Xinia Vargas, directora corporativa, resalta el papel de la empresa en la transformación del comercio internacional.

Desde sus inicios, Rex Cargo ha sido un procurador del desarrollo económico en la región, acompañando a los clientes en todas las etapas del comercio internacional. Las certificaciones y alianzas nos permiten dar a nuestros clientes la certeza de que somos una empresa responsable, confiable y puntual. — Xinia Vargas, Directora corporativa de Rex Cargo.

Con presencia en toda Centroamérica y un ecosistema de servicios logísticos integrales se mantiene a la vanguardia de la innovación. Estas herramientas garantizan trazabilidad, eficiencia y confianza en cada proceso.

Un legado humano y sostenible Copiado!

Más allá de su crecimiento empresarial, Rex Cargo tiene claro que su mayor fortaleza son las personas: colaboradores, clientes y aliados que han acompañado a la compañía en este viaje de medio siglo.

Álvaro Padilla, miembro de la Junta Directiva, destaca el valor de estas relaciones.

Las fortalezas de Rex Cargo son sus ventajas comparativas, que con el tiempo se han convertido en ventajas competitivas. A nuestros colaboradores, gracias por cumplir día a día la promesa de soluciones impecables. A nuestros clientes y aliados, gracias por 50 años de venir creciendo juntos, con la convicción de que seguiremos construyendo relaciones que perduran. — Álvaro Padilla, miembro de la Junta Directiva de Rex Cargo.

Mirada al futuro Copiado!

El compromiso de Rex Cargo está en continuar liderando la logística regional con una visión sostenible y centrada en la innovación. Con la tecnología como pilar, la compañía busca seguir siendo el puente confiable que conecta a Centroamérica con el mundo, creando valor a largo plazo y reafirmando su propósito: “Soluciones impecables, relaciones que perduran”.